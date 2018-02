Der flages også på halv stang syd for grænsen

Det danske mindretal kondolerer Kongehuset efter prins Henriks død - og Dannebrog vajer på halv mast på mindretallet bygning i Flensborg og det øvrige Sydslesvig.

Det danske mindretal kondolerer Kongehuset.

- Det er med dyb sorg, at vi har modtaget budskabet om, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ikke er mere. Prinsen har på mange måder været knyttet til Sydslesvig. Vi vil mindes ham som en god ven af vores region og de danske syd for grænsen, skriver SSF-formand Jon Hardon Hansen, SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen og formanden for Det Sydslesvigske Samråd, Christian Jürgensen, i en kondolenceskrivelse til dronning Margrethe og kongefamilien.

I hele området mellem grænsen og Kielerkanalen vil Dannebrog i dag vaje på halv stang fra det danske mindretals bygninger for at mindes prins Henrik, som blandt andet har været æresbroder for St. Knudsgildet i Flensborg.