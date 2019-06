Der gik kuk i trafikplanen ved Bon Jovi koncert

Tusindvis af bilister kunne hverken komme frem eller tilbage, da der var Bon Jovi koncert i Sønderborg i sidste uge. Nu har kommunen klarlagt forløbet og fundet årsagen til det store trafikkaos.

Kommunen, Vejdirektoratet og Politiet har evalueret den trafikplan, der lå forud for det store koncertarrangement på Slagmarken i Sønderborg i sidste uge. Og konklusionen er klar. Trafikplanen var god, men den blev bare ikke fulgt.

- Efter planen skulle rute 8 og Alssundbroen lukkes klokken 14.00, men af en eller anden grund skete det alt for tidligt, siger Bjarke Eriksen, der er økonomidirektør i Sønderborg Kommune.

Efter lukningen af Alssundbroen skulle bilerne så ledes ned gennem Sønderborg by, men da broen blev lukket alt for tidligt gav det hurtigt store traffikpropper ned gennem byen, og de blev først opløst først på aftenen.

- Vi havde simpelthen ikke forberedt os på at der kom kø ned gennem byen så tidligt, siger Bjarke Eriksen.

Hvem, der har ansvaret for at broen blev lukket for tidligt er endnu ikke klarlagt.