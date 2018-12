Trods enighed om vejpakke: Der kan gå længe inden chauffør-lejre bliver afskaffet

EU-parlamentariker frygter, at vedtagelsen af den vejpakke, der skal skaffe bedre vilkår for chauffører, kan komme til at trække ud.

- Kan du lide at være her i Danmark? Er det bedre end Tyskland, eller er Tyskland bedre? Ordene er rettet mod en chauffør, som sidder bag rattet på en rumænsk lastbil på en rasteplads i Fredericia. De kommer fra Christel Schaldemose, som lørdag besøgte rastepladser i Fredericia.

- Det er dyrt. Det er meget dyrt, at leve her, lyder svaret uden tøven fra chaufføren.

Den socialdemokratiske europaparlamentariker nikker. Det er ingen overraskelse. Lav løn i et dyrt land er årsag til, at udenlandske chauffører nærmest lever i deres førerhuse mens de opholder sig på danske og vesteuropæiske veje, mens danske chauffører presses på både løn- og arbejdsvilkår, og derfor langsomt siver fra faget.

Jeg håber, vi får vedtaget de her nye regler, det er der virkelig brug for. Men desværre tror jeg nok, der kommer til at gå et stykke tid, inden vi er i mål. Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet, Socialdemokratiet

Christel Schaldemose er på landevejene for at se nærmere på de udfordringer, der opstår i kølvandet på de mange udenlandske lastbilchauffører, der har danske veje som arbejdsplads. Og man skal ikke bevæge sig langt for at få bekræftet, at vilkårene er barske, hvis man hedder Andrei eller Oleg og sidder i en lastbil, der er indregistreret i Østeuropa.

Der er hårdt brug for nye regler

Tirsdag indgik EU’s ministerråd forlig om en ny vejpakke, som – hvis den vedtages – vil forbyde ophold i lastbilen under det ugentlige 45-timers hvil og sætte krav om at udenlandske lastbiler, der kører såkaldt ”cabotage-kørsel” (indenrigskørsel) i Danmark, skal ud af landet i fem dage mellem hver tur på de danske veje. Det er en pakke, som branchen forventer, vil gøre konkurrenceforholdet mellem østeuropæiske og vesteuropæiske chauffører mere lige.

Men ifølge Christel Schaldemose kan der gå lang tid før vejpakken godkendes i EU-parlamentet. Dermed er der også lange udsigter, når det gælder om at komme overnatninger i førerhuse og ophold i chauffør-lejre til livs.

Madlavning i lastbilen på vejene er nødvendig, hvis en chaufførløn på 1500 euro skal række. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

- Jeg håber, vi får vedtaget de her nye regler, det er der virkelig brug for. Men desværre tror jeg nok, der kommer til at gå et stykke tid, inden vi er i mål. Jeg tror aller- allertidligst, at vi har nye regler næste jul – og det er allertidligste. I virkeligheden kan der gå endnu længere tid, og det er så forfærdeligt, for i mellemtiden skal de her chauffører blive ved med at have elendige vilkår, siger Christel Schaldemose til TV SYD.

Den vil formentligt også betyde, at de kan få en højere løn, og vi har i dag hørt om chauffører der får 1500 euro i løn om måneden. Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet, Socialdemokratiet

Christel Schaldemose håber, vejpakken vil bidrage til at komme social dumping til livs:

- Den vil i hvert fald kunne hjælpe rigtig meget på forholdene. Den vil betyde, at der vil være bedre vilkår for chaufførerne i forhold til at komme hjem til deres eget hjemland, og at de ikke skal overnatte for længe i lastbilerne. Den vil formentligt også betyde, at de kan få en højere løn, og vi har i dag hørt om chauffører der får 1500 euro i løn om måneden – det er ikke særligt meget, siger hun.

Frygt i øst

Årsagen til, at en vedtagelse kan komme til at trække ud, er ifølge Christel Schaldemose interesseforskelle mellem øst og vest:

- Der er en konflikt, der går ned mellem Øst- og Vesteuropa. Mange af de her chauffører kommer jo fra Østeuropa, og derfor er der mange af de østeuropæiske lande, der ikke er særligt glade for at hæve kravene og vilkårene, fordi de tror, de kommer til at stå dårligere i konkurrencen, og derfor er det så svært at blive enige, siger hun til TV SYD.

