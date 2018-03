Der kan sagtens være flere miner i skoven

Under krigen lå der flere tusind tons ammunition i Østerskoven, hvor der fredag blev fundet miner og granater. Tyske krigsfanger ryddede op efter krigen.

Man skal ikke blive overrasket, hvis der findes mere ammunition i Østerskoven ved Haderslev. Fredag aften fjernede Forsvaret 11 minerør, der har ligget i skoven siden anden verdenskrig.

- Under krigen var her et kæmpestort ammunitionslager, og der kan stadig ligge alt muligt i skoven. Der kan både være håndgranater, panserværnsraketter og skibsgranater, siger Lennart Madsen, som er enhedsleder for arkæologi hos Museum Sønderjylland.

Skovens gæster skal være forsigtige, hvis de finder mere ammunition i skoven.

- Man skal selvfølgelig lade være med at pille ved ammunitionen. Hold fingrene væk. Men ellers kan man fortsat trygt nyde Østerskoven, siger Lennart Madsen.

8000 tons

Der var ikke sprængstof i de miner og granater, som et ægtepar på skovtur fandt under et væltet træ. Den tyske værnemagt lejede sig ind i skoven i 1942 og etablerede ammunitionslageret.

- De fleste havde nok regnet med, at det hele var væk nu. Her var omkring 8000 tons ammunition spredt ud over hele skoven, da krigen sluttede. Det var beregnet til, at når tyske tropper havde restitueret sig og skulle tilbage på slagmarken, så kunne de tage ammunition med herfra, forklarer Lennart Madsen.

Krigsfanger ryddede op

Han oplyser, at tyske soldater ryddede op i skoven efter krigen. Ligesom det skete ved den jyske vestkyst, som beskrevet i krigsfilmen ”Under sandet”.

- Man regner med, at der var 18.000 til 20.000 miner i skoven, og hele skoven blev muret inde med pigtråd. Det hele skulle jo fjernes, og vi skulle frem til 1948, før det hele var tømt. Men der kan godt være gravet miner ned et par steder, som man ikke har fundet, siger Lennart Madsen.