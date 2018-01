Der kommer ingen danske penge til et nyt Mindretallenes Hus i Flensborg

Kulturminister Mette Bock afviser en ansøgning fra det danske mindretal.

Det danske mindretal syd for grænsen har i årevis arbejdet med planer om at oprette et Mindretallenes Hus i Flensborg. Det skulle udfolde historien til hele verden om det eksemplariske dansk-tyske grænseland, som siden den anden verdenskrig har udviklet sig fra ufred til venskabeligt samarbejde imod en fælles fremtid.

Det bliver ikke til noget.

Kulturminister Mette Bock (LA) besluttede tirsdag ikke at imødekomme en ansøgning på ca. 10 mio. kr. fra det danske mindretal. Pengene skulle sammen med et lignende beløb fra Tyskland bruges til at etablere et Mindretallenes Hus i et nedlagt pakhus i Flensborg. Ideen var, at huset bl.a. skulle inspirere grænseregioner i resten af verden.

Projektet har skabt strid intern i det danske mindretal syd for grænsen, og det er netop den strid, kulturministeren henviser til, når hun afviser ansøgningen.

- Det aktuelle projekt er lukket fra den danske regerings side. Det vil vi meddele vore samarbejdspartnere i Tyskland, skriver Mette Bock i en pressemeddelelse.

