Der mangler stadig penge til Obama-besøg

Region Syddanmark har fået ansøgning om trekvart million kroner til lukket arrangement med eks-præsidenten. Ikke alle regionsrådsmedlemmer er begejstrede.

USA’s eks-præsident Barack Obama kommer til Kolding den 28. september. Det fortalte arrangøren Business Kolding for nylig med stolthed. Men erhvervsforeningen har endnu ikke fundet alle pengene til besøget.

Vi håber, regionen vil støtte arrangementet. Ellers må vi finde pengene andre steder. Morten Bjørn Hansen, Business Koldings direktør.

Derfor søger Business Kolding nu om 750.000 kroner i tilskud fra Region Syddanmarks kulturpulje.

- Vi har fået tilsagn om penge fra Kolding Kommune og om privat støtte, og vi håber, regionen også vil være med til at støtte arrangementet. Ellers må vi finde pengene andre steder, siger Business Koldings direktør Morten Bjørn Hansen til TV SYD.

Læs også Obama besøger Kolding

Lukket arrangement

Det lukkede arrangement skal foregå på Syddansk Universitet i Kolding under overskriften ”A conversation with President Barack Obama”.

Her skal Obama tale om lederskab og iværksætteri for 400 inviterede gæster og 200 af universitetets studerende.

Ifølge ansøgningen vil Region Syddanmark få et antal deltagere til arrangementet, hvis regionen giver støtte.

Skepsis i regionsrådet

Sagen er på forretningsudvalgets dagsorden på onsdag. Regionsformand Stephanie Lose (V) har udtalt sig positivt om Obama-mødet, mens andre politikere er mere forbeholdne. De to konservative regionsrådsmedlemmer vil stemme imod.

Hvis folk vil høre Obama, så må de selv betale. Morten Weiss Pedersen (K), regionsrådsmedlem

- Jeg synes ikke, det er regionens opgave at støtte lukkede arrangementer i private foreninger. Hvis folk vil høre Obama, så må de selv betale. De penge vil vi meget hellere bruge på sygehusene, siger regionsrådsmedlem Morten Weiss Pedersen (K) til TV SYD.

Til netavisen Pio siger Villy Søvndal (SF), at han mangler oplysninger om, hvor mange penge Business Kolding har søgt om fra andre offentlige kasser.

Hemmelig økonomi

Direktøren ønsker ikke at oplyse, hvad det koster at få Barack Obama til at tale i Kolding. Business Danmark har aftalt med de amerikanske partnere, at man hverken sender regnskab eller efterfølgende regnskab til regionen.

Men det er ikke godt nok, hvis man spørger viceformanden i regionen, Poul-Erik Svendsen (S). For vælger Region Syddanmark at skyde penge i besøget, så vil han også have indblik i, hvordan økonomien for arrangementet ser ud.

- Hvis man skal give et tilskud eller en underskudsgaranti, så vil vi også se nogle tal, siger han til TV SYD.

Men dermed ikke sagt, at Poul-Erik Svendsen er afvisende overfor at bevilge pengene. Han fortæller, at det for ham betyder noget, om der er tale om et lukket VIP-arrangement.

Læs også Obamas besøg skaber begejstring