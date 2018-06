Der Nordschleswiger stopper med at udkomme som papiravis

Avisen for det tyske mindretal i Danmark ændrer strategi.

Det tyske mindretal i Danmark vil om et par år ikke længere kunne slå op i en papiravis for at få de daglige nyheder.

I hvert fald ikke hvis de læser Der Nordschleswiger. Avisen vil nemlig stoppe med at udkomme dagligt som papiravis fra februar 2021.

Teknisk set kunne vi stoppe papiravisen i morgen, men vi vil gerne have så mange med over på nettet som muligt. Gwyn Nissen, chefredaktør på Der Nordschleswiger

Det skriver Bund Deutscher Nordschleswiger, der er det tyske mindretals paraplyorganisation.

Net og månedsmagasin

Fremover vil avisen kun udkomme på internettet, mens der vil blive udsendt et månedsmagasin 12 gange om året.

- Vi har brug for tid til at optimere vores hjemmeside. Teknisk set kunne vi stoppe papiravisen i morgen, men vi vil gerne have så mange med over på nettet som muligt. Nu skal vi bruge de næste to og et halvt år på at arbejde på højtryk, siger chefredaktør Gwyn Nissen på avisens hjemmeside.

Avisen skriver selv, at man har omkring 1500 abonnenter på printavisen. Det nye månedsmagasin vil udkomme i et oplag på mellem 4000 og 5000.