Bekymret fisker før stormøde: - Der skal gøres noget nu

Tirsdag aften mødes sportsfiskere, politikere og turismeorganisationer til debat. Formålet er at redde fiskelivet i Lillebælt.

Forurening, iltsvind og fiskedød. Dagsordnen for tirsdagens debatmøde er dyster læsning.

Formand i Sønderjyllands Småbådsklub, John Thomsen, er en af deltagerne i mødet. Han er ikke i tvivl om situationens alvor:

- Der er simpelthen brug for, at vi får sat gang i en proces nu, hvor vi kan finde en fælles løsning og langvarige løsninger på problemet.

John Thomsen er en del af Facebookgruppen Hjælp Lillebælt, hvor lyst- og erhvervsfiskere kan dele oplevelser fra Lillebælt, og her udtrykker mange af dem bekymring for, at de bundlevende fisk forsvinder i bæltet.

Derfor har han i samarbejde med andre småbådsklubber, lyst- og erhvervsfiskere indkaldt til debatmøde tirsdag aften i Sønderborg.

Danmarks Sportsfiskerbund bekymrer sig

Sammen forsøger de at råbe politikerne op ved at sætte fokus på problemerne i Lillebælt. Problemer, som ifølge dem bliver værre år efter år.

- Iltsvindene er blevet mere omfangsrige og længerevarende, og vi fanger næsten ingen bundlevende fisk længere. Torsk og fladfisk er simpelthen væk, siger John Thomsen.

Han bakkes op af Danmarks Sportsfiskerforbund, der også ønsker politiske initiativer for at vende udviklingen i bæltet.

Forbundets fiskebiolog Kaare Manniche Ebert peger på særligt to ting, der påvirker fiskelivet mellem Jylland og Fyn.

- Lillebælt lider først og fremmest under en alt for stor forurening af næringsstoffer, som fører til iltsvind og i sidste ende skaber ubalance i økosystemet. Vi er samtidig bekymrede for, at brugen af forskellige former for trawl – herunder muslingeskrab – kan være med til at stresse et økosystem, der i forvejen er presset ud over kanten, siger Kaare Manniche Ebert i en pressemeddelelse.

Ved debatmødet deltager sportsfiskere, turismeorganisationer og Sønderborg Kommune.