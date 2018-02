Der var sus i skørterne ved Blåvandshuk

Selvom søndagens blæst ikke efterlod sig skader i større omfang, så var der stor kraft i vindstødene ved Vestkysten.

Klokken 14.30 målte man det første vindstød af stormstyrke ved Blåvandshuk på 24,6 meter pr. sekund. Siden fik man også vindstød af stormstyrke ved Vester Vedsted nær Ribe og på Rømø. Det fortæller TV 2 Vejret.

Vindstødene kulminerede søndag aften omkring klokken 20.40 med et vindstød på 33,9 meter pr. sekund ved Blåvandshuk. Det er orkanstyrke, som begynder ved 32,6 meter pr. sekund.

Middelvinden, som er det gennemsnitlige vindpres over 10 minutter, nåede 24,2 meter pr. sekund ved Blåvandshuk på samme tid som det kraftige vindstød, men en halv time senere nåede middelvinden sit maksimum på fuld storm ved 25,7 meter pr. sekund, hvilket er 1,2 meter pr. sekund over grænsen for storm.