Derfor er Den Gamle Lillebæltsbro atter spærret

Se og hør i denne video en forklaring på, at Den Gamle Lillebæltsbro atter må spærres for trafik.

Den Gamle Lillebæltsbro har over de seneste to år været lukket i lang tid på grund af reparation. Faktisk har den være lukket sammenlagt i mere end ét år i 2018 og 2019. Derfor er det også faldet nogle bilister for brystet, at det skulle ske igen denne og måske næste weekend.

Firmaet Arkil har sendt et hold arbejdere ud på broen for at pille afskærmning mellem vejbaner og jernbanespor væk. 12 meter lange sektioner løftes op på lastbiler og fragtes bort. Og det betyder, at trafikken kun er åben i dagtimerne for trafikanter fra Jylland til Fyn.

Det har kastet nogle bemærkninger af til arbejdssjakket.

- Der er da nogle bilister, der har sagt, hvorfor f***** lukker I den igen, den er jo lige blevet åbnet, siger Jens Madsen fra Arkil.

Han håber meget, at arbejdet bliver færdigt denne weekend.

- Ingen af os har lyst til endnu en weekend på Lillebæltsbroen, siger han.