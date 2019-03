Derfor er der ekstra blus på - stort rengøringsarbejde er gået i gang

Lørdag morgen gik et større rengøringsarbejde i gang på Shell Raffinaderiet i Fredericia.

Hvis du kigger op mod flammen i flammetårnet på Shell Raffinaderiet på Egeskovvej i Fredericia i de kommende dage, så skal du ikke blive bekymret.

Selvom flammen vil se større og voldsommere ud, end den plejer, så er der en ganske naturlig grund til det. Det skyldes, at de lørdag morgen har begyndt på en større rengøring af raffinaderiet.

Arbejdet står på i nogle dage nu her. Lige hvornår det slutter, kan vi ikke sige nu her. Men det varer ikke så længe Torben Øllegaard Sørensen, pressechef, Shell Raffinaderiet Fredericia

- Man vil kunne se, at flammen på vores flammetårn vil blive større i nogle perioder. Det kan være lange eller korte perioder. Det skyldes, at vi lukker nogle af anlæggene ned, og så er der brug for at lede noget af strømmen derfra. Det sker helt kontrolleret, så der er ikke noget specielt i det, siger Torben Øllegaard Sørensen, der er pressechef.

Arbejdet er så omfattende, at man har måttet tilkalde ekstra hjælp, og arbejdet vil fra nu af stå på i døgndrift.

- Der vil komme omkring 120 eksterne folk ind og hjælpe os med det her. Smede, installatører og stilladsarbejdere, som skal hjælpe os og kender skemaet for det her. Vi har planlagt et meget nøje skema, så vi kan blive færdige i en fart, siger Torben Øllegaard Sørensen.

Kan medføre lugt og støj

Der en risiko for, at arbejdet kan medføre lugt- og støjgener. Raffinaderiet vil driftsmæssigt forsøge at imødegå generne for naboomgivelserne, mens vedligeholdelsesarbejdet pågår.

- Vi lægger os virkelig meget i selen for, at det ikke skal ske. Og vi tror også på, at vi kan undgå det. Vi plejer at have godt styr på det, siger Torben Øllegaard Sørensen.

Det er en ganske normal procedure, men det er uvist, hvor længe arbejdet vil stå på.

