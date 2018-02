Derfor holder vi vinterferie

I 1970’erne begyndte de første kommuner at indføre vinterferie for skolebørn. Bliv her klogere på hvorfor.

I denne uge kan skolebørn i hele Syd- og Sønderjylland holde fri fra brøkregning og grammatikundervisning.

Når du kan køre til alperne med dine børn i bilen, uden at de går glip af undervisning, så skyldes det, ifølge skolehistoriker Keld Grinder-Hansen, at interessen for skisport steg i 70’erne.

Flere danskere havde fået penge mellem hænderne til at rejse, og én ferierejse om året var ikke længere nok for dem.

- Kommunerne begyndte at lægge en vinterferie ind som et ønske om at undgå, at forældrene tog deres børn drypvis ud af skolen. Kommunerne håbede, at elevfraværet ikke ville blive spredt over en række uger, men at det i stedet blev koncentreret inden for én ferieuge, fortæller Keld Grinder-Hansen til TV SYD.

De første kommuner startede med at indføre vinterferien i 70’erne, og den blev landsdækkende i sidste del af 80’erne.

Kommunerne bestemmer selv, hvilken uge vinterferien skal afholdes i. Langt de fleste steder i landet bliver vinterferien holdt i uge 7. Kun to danske kommuner holder vinterferie i uge 8: Brønderslev og Albertslund.