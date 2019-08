Se hele dokumentaren fra 1978: Derfor var dronningen første monark i 114 år i Sydslesvig

Da dronning Margrethe besøgte det danske mindretal i Sydslesvig for 41 år siden i 1978, var det startskuddet en normalisering og anerkendelse af det danske mindretals betydning. Se hele dokumentaren her.

Den 13. juni 1978 var en helt speciel dag i Flensborg. Da dronning Margrethe kom ned ad trappen fra Kongeskibet Dannebrog, blev hun mødt med tusindvis af mennesker i alle aldre, der stod på kajen med flag i hænderne og fejrede, at en kongelig endelig var kommet til byen og landsdelen igen.

Konger og dronninger er gennem tiderne kommet jævnligt i Sydslesvig, da området var dansk. Men da Tyskland erobrede landsdelen efter slaget ved Dybbøl i 1864, skulle der gå hele 114 år, før en dansk monark atter kom på officielt besøg. Det var dronning Margrethe i 1978, der i en alder af 38 år indledte rejsen mod den situation, vi har i dag, med fredelig sameksistens og gensidig respekt.

Tusindvis af mennesker tog imod dronningen ved kajen i Flensborg. Foto: Ebbe Larsen

Kold luft i Sydslesvig

Hendes farfar, Christian 10., og hendes far, Frederik 9., var konger efter Genforeningen i 1920. Men ingen af dem var på officielt besøg hos det danske mindretal syd for grænsen. Det var tiden simpelthen ikke til, mener Lars N. Henningsen, dr. phil og tidligere leder af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig.

- Op til Genforeningen i 1920 var Nordslesvig blevet voldtaget af Preussen. Der er der ikke plads til noget besøg. Helt op til 1945 efter Anden Verdenskrig er det heller ikke på dagsordenen. Så kommer vi ind i efterkrigstiden, hvor der var der virkelig kold luft mellem mindretallet og flertallet syd for grænsen i rigtig mange år. Og så tror jeg heller ikke, at vi skal se bort fra, at vi har en kong Frederik den 9., som måske ikke har udpræget varme følelser for Tyskland, siger han til TV SYD.

Dronning Margrethe og prins Henrik ser på billeder under deres besøg i 1978. Foto: Ebbe Larsen

At Sønderjylland (Nordslesvig) derimod var mere på de royales dagsorden, så man tydeligst med Christian 10., der var konge i Danmark under de to verdenskrige og bedst huskes som rytterkongen, der ved Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 red over den gamle grænse ved Christiansfeld. Til ære for sønderjyderne, der atter var danske efter mere end 50 år under tysk herredømme.

Tiden var moden i 1978

Dronning Margrethe overtog tronen, da Frederik 9. døde i 1972. Da den nye dansk-tyske motorvej skulle indvies i 1978, var det endeligt så vidt. Et længe ventet officielt besøg i Sydslesvig blev arrangeret. Et besøg, som handlede om meget mere end bare en ny motorvej.

- Der er jo meget symbolsk med en vej, der forbinder to lande. Jeg tror, det betød noget. Dronningen talte om, at nu begynder ny tid med gensidig forståelse, respekt, fredeligt samarbejde mellem to demokratiske lande, og det kunne man ligesom hænge op på motorvejen, mener Lars N. Henningsen.

I 1978 var mange sår blevet helet igen efter tre krige, og kongeskibet Dannebrogs tilstedeværelse i Flensborg var et udtryk for, at nu var naboskabet i grænselandet nået så vidt, at en ældgammel tradition for royale besøg kunne genoptages også i Sydslesvig, som nu hørte til Tyskland. Dermed bekræftedes et fredeligt samarbejde mellem to demokratiske samfund. Sådan er det fortsat med ganske mange besøg siden.

Dronning Margrethe besøgte i 1978 som den første monark i 114 år det danske mindretal i Sydslesvig. Foto: Ebbe Larsen

Kongen nævnte aldrig mindretallet

Tirsdag den 3. september 2019 er det en 79-årig, rutineret dronning Margrethe, som krydser grænsen ad vandvejen som for 41 år siden. Både i nytårstaler og gennem talrige besøg har hun gennem årene vist, at mindretallet vejer tungt i hendes tankeverden.

- Tænk på hendes nytårstaler. Hendes far, Frederik 9., nævnte det aldrig. Det er noget, hun selv har indføjet i sine nytårstaler, fortæller Lars N. Henningsen.

Besøget skal ifølge ham også ses som startskuddet på fejringen af 100-året for Genforeningen i 1920.

- Nordslesvig og sønderjyderne kommer til at stå i centrum næste år, hvor dronningen kommer til mange arrangementer. Men Sydslesvig skal ikke glemmes, og mindretallet har betydet så meget i historien. Så får vi det klaret inden næste år, siger han.

Dokumentar på TV SYD+

Herunder viser vi en dokumentar om dronning Margrethes officielle besøg i 1978. Den er lavet af Ebbe Larsen på bestilling af Sydslesvigsk Forening. Den skildrer i reportageform regentparrets besøg i Sydslesvig - fra grænsen krydses ved Frøslev, til kongeskibet forlader Flensborg havn om aftenen d. 14. juni.

TV SYD+ sender også dokumentaren lørdag kl. 19.55 og mandag kl. 22.15.