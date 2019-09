Design-rektor bliver højskole-generalsekretær

Elsebeth Gerner Nielsen begynder efter nytår som ny generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Hun kommer fra en stilling som rektor for Designskolen Kolding, hvor hun igennem 12 år har omdannet skolen fra en god kunsthåndværkerskole til at blive en anerkendt international designuddannelse på universitetsniveau.

I slutningen af juni meddelte Elsebeth Gerner Nielsen, 59 år, at hun havde valgt at stoppe som rektor, når hendes årsmålskontrakt udløber ved årsskiftet.

Elsebeth Gerner Nielsen afløser i Folkehøjskolernes forening Niels Glahn, der har valgt at stoppe efter at have bestridt posten som generalsekretær siden 2007. Hun får dermed arbejdsplads i Højskolernes Hus på Nytorv i København, hvor Folkehøjskolernes Forening har hjemme - og bliver chef for omkring 30 ansatte.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde for højskolerne i Danmark. Vi har brug for dem som aldrig før. Til at hjælpe os med at finde retning, mening og tilhørsforhold. Højskolens tilbud om fællesskab og samtale er efter min mening et af de bedste steder at skabe et meningsfuldt alternativ til effektivitets- og præstationsræset. På højskolen kan man finde ud af, hvordan man bliver god til at være en del af verden, siger Elsebeth Gerner Nielsen om sit kommende arbejde i en pressemeddelelse fra Folkehøjskolernes forening.

Hun bliver boende privat i Kolding.