Designskole letter adgangskrav

Det bliver nemmere at søge om en plads på Designskolen Kolding. Skolen har afskaffet den tidkrævende hjemmeopgave til fordel for en arbejdsweekend.

Designskolen Kolding har besluttet at afskaffe en tre uger lange hjemmeopgave som adgangskrav til studiet til fordel for en intens boot-camp-weekend i april, hvor folk med særligt talent for design kan prøve deres kreative potentiale af og måske sikre sig en studieplads.

Skolen ændrer på optagelsesprocedurerne fra 2018, og årsagen er, at det var blevet for svært for de fleste at søge op optagelse, at mange studerende simpelthen valgte skolen fra på forhånd, fortæller prorektor Lone Dalsgaard André i en pressemeddelelse:

- Vi ved, at det komplicerede og tidskrævende optagelsesforløb spændte ben for, at eleverne kunne søge flere skoler samme år. Derfor valgte mange mulige ansøgere os fra på forhånd, fordi den tre-ugers hjemmeopgave vi krævede, var for stor en mundfuld.

Designer-drømme: Sådan søger du nu om optagelse

Første skridt på vejen til en design-karriere går via den koordinerede tilmelding på www.optagelse.dk, som har frist den 15. marts hvert år.

Hvis man som ansøger opfylder disse krav, bliver man bedt om at forberede en portfolio med eksempler på ens arbejde. Den skal medbringes til en optagelsesprøve på skolen, der finder sted en weekend i april. I løbet af den weekend er der både individuelle og gruppe-opgaver at løse, og slipper man godt igennem dét nåleøje, er næste skridt en personlig samtale.

- På Designskolen Kolding har vi ikke kun fokus på, om man har talent som designer. Vi vurderer også, om ansøgeren har viljen til at gennemføre designstudiet. Derfor handler samtalen om motivation og karriereplaner, siger Lone Dalsgaard André om de nye optagelsesforløb.

Hun forventer, det vil give langt flere ansøgere end tidligere, også nogle af de mere uslebne diamanter. Men det er kun godt, understreger prorektoren.