100 syge: Designskolen lukket på grund af virus

Designskolen i Kolding er lukket på grund af virus. 100 syge af roskildesyge. Alle elever bedt om straks at forlade skolen onsdag formiddag.

Designskolen i Kolding er lukket. Det skyldes formentlig et udbrud af roskildesyge, der allerede har smittet op mod 100 elever. Alle skolens ca. 350 elever må ikke komme på skolen før efter weekenden.

I en mail til alle elever skriver skolen, at alle elever og lærere øjeblikkeligt skal forlade skolens område. Det er ifølge mailen ikke tilladt at returnere til skolen før på mandag den 4. marts.

Vi blev bedt om at skynde os ud med begrundelsen om, at der var en virus, der fik folk til at kaste op og få diarre. Pernille Michaelsen, studerende, Designskolen Kolding

Virussen er formentlig meget smitsom og kan forårsage hovedpine og opkast.

- Vi havde en designcamp i morges med 75 tilmeldte. Der var ni, der dukkede op. Vi kunne meget hurtigt konstatere, at der nok var tale om en meget smitsom virus. Derfor tog beslutningen om at sende alle hjem, fortæller Charlotte Melin, skolens kommunikationschef, til TV SYD.

De eksperter, skolen har rådført sig med, siger, at det vil tage 48 timer inden de her vira er væk – derfor er skolen lukket til på mandag klokken 06.00, og alle arrangementer aflyst .

- Vi tager et rengøringsfirma ind, der står for desinficering og så videre, men rent som sikkerhedsforanstaltning, siger Charlotte Melin, der oplyser, at skolen ikke har kunnet finde noget mønster i dem, der er smittede.

- Det er ikke sådan, at vi har kunnet sige ”de her eller har spist sådan og sådan, hvor mod de her elever ikke har”. Det er blandt andet derfor, vi er overbeviste om, at det er en meget aggressiv luftbåren virus.

Skolen afvikler for tiden eksaminer, som må udskydes.

Roskildesyge Roskildesyge skyldes infektion med norovirus (og sjældnere sapovirus) og er en af de mest almindelige årsager til akut maveonde verden over.

Navnet Roskildesyge skyldes, at sygdommen i Danmark første gang blev beskrevet i Roskilde tilbage i 1936.

Symptomerne er typisk pludselig opstået kvalme, opkastning og diarré af få døgns varighed.

Er man i øvrigt sund og rask, vil sygdommen ikke være farlig.

Roskildesyge (norovirus) er overordentligt smitsomt og giver ofte anledning til udbrud. Sygdommen har en klar sæsonvariation med flest tilfælde/udbrud i vinterhalvåret. Den kaldes også omgangssyge, da den typisk rammer mange på én gang.

Smitte sker især i sammenhænge, hvor mange mennesker er samlet indendørs, og ses fx ofte i institutioner, på hoteller, arbejdspladser, hospitaler og krydstogtsskibe.

Smitten er hyppigt spredt fra storkøkkener, hvor køkkenmedarbejdere kan være smittet. (Kilde: Netdoktor.dk) Se mere

Studerende: Jeg hader at kaste op

- Vi blev bedt om at skynde os ud med begrundelsen om, at der var en virus, der fik folk til at kaste op og få diarre, fortæller Pernille Michaelsen, der studerer industrielt design, til TV SYD.

Hun har ikke selv følt sig syg, men sker det i løbet af dagen, vil hun søge læge.

- Jeg tænkte, at jeg bare skulle ud, for jeg hader at kaste op, fortæller hun.

Ved 11-tiden gik ansatte fra administrationen rundt til alle klasseværelser for at bede folk forlade skolen.

- Det føltes lidt mystisk, for vi sad til undervisning og blev pludselig bedt om at skynde os ud af bygningen, siger Pernille Michaelsen, der er andenårs studerende på Designskolen Kolding.

Hun er nu taget til Aarhus for at være hos sin søster, fordi hun er bange for at blive smittet.

- Jeg skulle bare væk. Jeg har proppet mig med panodil og mælkesyrebakterier, for jeg er ret overbevist om, at det hjælper, fortæller hun.

Mail til alle elever

I brevet til eleverne står der:

"Dear all

Due to a virus outbreak the school will close down immediately. You have to leave the school right away and are not allowed to enter before Monday 4th March 2019 at 6 am. The virus is probably an extremely contagious and airborne one, which gives nausea, diarrhea, headache and vomiting.

Even if you are feeling okay, you can still carry the virus.

EXAMS!

Students who have exams Wednesday, Thursday and Friday will get a new plan with new dates – there will be no exams this week. This will not count as an exam attempt and you will not need a sick note from your doctor."