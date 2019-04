Det begyndte med 40 æg i et birketræ - nu har han 4.000 påskeæg i haven

I 16 år har Egon Hagensen fra Højer pyntet sin have med påskeæg og figurer. Turisterne strømmer til.

Påsken står for døren, og i Højer er påsken bogstaveligt talt lige uden for døren.

- Min kone siger, at jeg ikke er meget inde. Men sådan er det, siger Egon Hagensen til TV SYD, der er blevet inviteret indenfor i hans imponerende påskehave.

Det begyndte som 40 æg i et birketræ for 16 år siden og har udviklet sig eksplosivt siden.

- Der er cirka 4.000 æg. Jeg har haft 4.500, men de er gået til i storm. Vi har jo noget skidt vejr her i Højer, fortæller påske- og haveentusiasten.

Hele familien er involveret, når de mange påskeæg skal hænges op, og figurerne skal stilles på plads.

- Familien kommer søndag inden påske. De får en stor frokost, og så går vi ud og pynter. Det tager seks timer for 10 mand.

Idéen opstod for 16 år siden

Men vejret spiller også ind, når der skal pyntes op.

- I år har det været fint vejr. Men nogle år har vi skulle bore ned i græsplænen med en boremaskine, fordi der var frost. Så er der mere arbejde, siger Egon Hagensen, der synes, det er en fornøjelse at arbejde i sin have.

Det er helt normalt, at der kører 100-150 biler forbi på en almindelig søndag. Egon Hagensen, æggeudstiller, Højer

Idéen til påskehaven opstod for 16 år siden, da Egon Hagensens søster flyttede hjem til Danmark efter at have boet i Tyskland.

Her er påskeæg i haven en tradition. Hun havde 40 æg med, der blev hængt op i et birketræ. Søsteren laver stadig dekorationer til haven i dag.

Det er dog ikke kun ham og hustruen, der nyder de mange påskeæg. Haven bliver også beundret af turister, fortæller Egon Hagensen.

- Det er helt normalt, at der kører 100-150 biler forbi på en almindelig søndag. Så jeg synes, at jeg gør noget for turisterne.

- Jeg bliver aldrig færdig

I år har Egon Hagensen fået to nye figurer, der står ved den store af hans vindmøller – og så er der kommet en ny installation, der ikke kun skal stå fremme til påske.

Det er en træskulptur af en julemand, der er lavet af den lokale træskærer og skulptør Kurt Schmidt.

- Jeg bliver aldrig helt færdig med haven, for jeg går og nusser herude hele påsken. Sådan er det, slutter Egon Hagensen.