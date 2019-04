Nyuddannet politibetjent: - Det betyder en del, at skolen ligger i Jylland tæt på familien

I dag kunne justitsminister Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti, blandt andet sige tillykke til Jacob Andreasen, der er en af de nye politibetjente, som er uddannet fra politiskolen i Fredericia.

I dag dimitterede Jacob Andreasen fra politiskolens afdeling i Fredericia. Han er en af de 48 betjente og 22 kadetter, der har taget uddannelsen i Fredericia.

For Jacob Andreasen har det betydet rigtig meget, at han har kunnet tage sin uddannelse i den gamle garnisonsby - tæt på forældrene - der bor i Silkeborg.

Tirsdag dimitterede 48 betjente og 22 kadetter på politiskolen i Fredericia. Foto: Michael Nielsen

- Ud over at jeg lidt oftere har kunnet kommet hjem og få vasket tøj, så betyder det også meget for mig at være tæt på familien, når man er under så presset en uddannelse. Jeg kunne komme hjem og få et pusterum, fortæller den nybagte politibetjent.

Udover at være tæt på hjemmet, så mener Jacob Andreasen også, at han har fået den bedste undervisning.

- Det særlige ved at gå i skolen her i Fredericia er, at du ved, at det personale, der er her brænder for det. At det er nye og midlertidige bygninger, det betyder ikke noget, for personalet vil det 100 procent.

Tilfreds justitsminister

Det var også en meget tilfreds justitsminister, Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti, som kunne ønske de nye betjente og kadetter uddannet her i landsdelen tillykke med uddannelsen i dag.:

- Det er kommet rigtig godt i gang her i Fredericia. Og vi kan nu se for første gang at flere fra Vestdanmark end Østdanmark søger politiet. Det er virkelig, virkelig godt, mener Søren Pape Poulsen.

Fredericia tiltrækker flere ansøgere fra Vestdanmark

I november 2018 blev Midlertidig Uddannelsescenter Vest (MUCV) officielt indviet i Fredericia, og her kunne studerende for første gang søge om optagelse på både på skolen på Sjælland og i Jylland.

Den første ansøgningsrunde, hvor det har været muligt at tage uddannelsen i Fredericia har der været en overvægt af ansøgere fra Vestdanmark på 52,90 procent. Tidligere hvor uddannelsen kun kunne tages på Sjælland, var størstedelen af ansøgerne fra Østdanmark.

Foto: Michael Nielsen

Ny politiskole på vej i Vejle

Politiskolens afdeling i Fredericia på Ryes Kaserne er midlertidig, og skal efter planen fungere indtil 2020, hvor den permanente del af skolen står færdigopført i Vejle.