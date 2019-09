ZOO-direktør om pumarygter: - Det eneste alternativ er, at det er en lille løve

Flere personer mener at have set en puma i sidste uge. Det har flere zoologer været skeptiske over for, men nu er tonen anderledes.

Den er gul-brun med sorte ører og hale, den kan veje op til over 100 kilo og så lever den efter sigende kun i Nord-, Mellem- og Sydamerika.

Men efter sidste uges beretninger så er flere zoologer tilbøjelige til at sige, at pumaen måske også farer rundt ved Give.

- Det eneste alternativ er, at det er en lille løve, siger Richard Østerballe, der er direktør i Givskud ZOO.

Puma-historien begyndte at rulle, efter 37-årige Kitt Buchardts skrev på sin Facebookside, at hun havde set et meget stort og muskuløst kattedyr mellem Tørring og Vonge. Allerede dagen efter måtte Peter Engsted fra Herning ringe til politiet, da han i nattens mørke mener at have set en puma gennem sit vindue.

Kroppen ligner en pumas

Efter at have kigget nærmere på billederne, som Kitt Buchardt tog i sidste uge, så er Richard Østerballe overbevist om, at der er tale om et kattedyr, og han mener, at det kan være tre muligheder: en stor huskat, en ørkenlos eller en puma.

- På billederne kan man se, at den har høje skuldre, et lille hoved og en svajet ryg, og det sidste fjerner mistanken om, at det er en ørkenlos, som vi heller ikke har i Europa, siger Richard Østerballe.

Det får ham til at hælde mod, at det altså er en puma, der er blevet set i sidste uge.

Han er så overbevist om det, at han har en klar opfordring til jægere om at holde øje med deres vildtkameraer, og han opfordrer også myndighederne til at komme op af stolen. Og til de øvrige borgere er hans budskab lige så tydeligt:

- Frem med kameraerne, hvis I ser et lignende kattedyr – og prøv at få nogle bedre billeder, siger Richard Østerballe, der samtidig understreger, at man skal kontakte politiet, hvis man ender i den situation.

Pumaen er et rovdyr, og den spiser alt fra appetitvækkere som mus og til helt store måltider som kronhjorte, men hvis man ser en puma, skal man ikke blive skræmt, fortæller Richard Østerballe, for den er sky og ikke på menneskejagt.

