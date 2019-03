Brite i Vejle: Det eneste positive ved Brexit er, at jeg nu må køre traktor

39-årige Helen Russell er en af 1.626 briter i Syd- og Sønderjylland. Hun frygter hård Brexit med masser af besvær.

Da Helen Russells mand for seks år siden fik sit drømmejob hos Lego i Billund, besluttede parret sig for at forlade den travle hverdag med lange arbejdsdage i London og bosætte sig i Vejle. Det var, mens Storbritannien stadig var et EU-land.

Det eneste positive, der er kommet ud af Brexit er, at jeg nu kan køre traktor. Helen Russell, journalist og forfatter, brite bosiddende i Vejle

Siden er der sket en del både på hjemmefronten og i det europæiske samarbejde. Der er kommet tre børn til i Helen Russels familie, og briterne har meldt sig ud af EU.

Men meldingen for tre år siden om, at hendes landsmænd meldte sig ud af EU, gjorde hende alt andet end lykkelig.

- Jeg blev meget ked af det i 2016, da jeg hørte resultatet af folkeafstemningen. Jeg føler mig som en del af Europa, jeg vil være en del af Europa, og de briter, jeg er i kontakt med, aner ikke, hvad der kommer til at ske, fortæller hun til TV SYD.

Selvom det er en tid med stor usikkerhed, er der dog kommet én god ting ud af Brexit for hende.

- Jeg skulle aflevere mit britiske kørekort i håbet om at få et dansk. Det viser sig, at jeg nu kan køre traktor. Det eneste positive, der er kommet ud af Brexit er, at jeg nu kan køre traktor, siger hun.

Sprog forhindrer statsborgerskab

Helen Russel er journalist og forfatter. Hun forlod sit redaktørjob i London hos modemagasinet Marie Clair for at følge sin mand til Danmark. Som freelancer skriver hun nu for britiske aviser og magasiner ved siden af sit forfatterskab. I sin første bog, “Mit år som dansker”, der er en international bestseller, går hun på jagt efter hemmeligheden bag verdens lykkeligste nation.

- Selvom jeg stadig elsker Storbritannien, vil jeg gerne have dansk statsborgerskab. Men jeg synes, det er svært at lære dansk. Jeg betaler min skat i Danmark, bor her og prøver at integrere mig, men sproget volder mig store problemer. Jeg troede ellers, at jeg var god til sprog, men jeg prøvede at lære dansk og fandt ud af, at jeg kun var god til fransk og spansk, fortæller Helen Russell.

Hun er ikke særlig optimistisk i forhold til, at Storbritannien får en aftale med EU om at træde ud på favorable vilkår.

- Jeg tror, det ender med en hård Brexit, siger hun kort og kontant.

Brexit 29. marts TV SYD kigger i denne uge på konsekvenserne af det forestående Brexit. Storbritannien forlader om tre uger EU. Hvordan påvirker det syd- og sønderjyderne? Hvilke udfordringer står virksomheder og myndigheder over for?

Når hun taler med venner og familie i England, fornemmer hun en generel følelse af håbløshed og træthed.

- Folk er trætte af at skulle leve med det i snart tre år nu, og de føler sig ret magtesløse, siger hun.

Sværere at rejse til England

Helen Russell har udgivet bøger i 22 lande og rejser verden rundt og giver foredrag. Hun forudser, at det efter Brexit bliver meget vanskeligere at rejse ind og ud af Storbritannien.

- Jeg er meget bekymret for, hvor svært det bliver at rejse frem og tilbage. EU-køen er altid meget hurtigere. Måske det bliver lige så svært som at rejse til USA eller Japan. Jeg ved det ikke, siger hun.

Hun og manden har en plan om at vende retur til Storbritannien en dag, men lige nu er den plan på pause.

- Vi vil lige se, hvad der sker med Brexit. Om vi får lov at blive i Danmark, om det bliver mere vanskeligt at leve i England, vores børn, der er meget at tage i betragtning, siger hun.

Der lever for tiden 18.835 briter i Danmark. I Syd- og Sønderjylland er Helen Russel én ud af i alt 1.626 briter, der med et EU-kørekort har lov at køre traktor på det europæiske kontinent.