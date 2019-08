Sensommerjubel i Tønder: Det er bare gået helt fantastisk

Lørdag aften bugnede festivalpladsen for alvor. Her var der mellem 12 og 13.000 gæster samlet i Tønder.

De helt store smil var fremme, da festivalledelsen søndag kom med en første status. Og det kan siges ganske kort.

- Det er gået fantastisk. Musikken, publikum, de frivillige og vejret. Det har været helt i top, lyder det fra kunstnerisk leder Maria Theessink.

Festivallen kunne allerede torsdag aften fortælle, at alle partout- og lørdagsbiletter var udsolgt, og også fredag blev de godt 1000 dagsbilletter revet væk.

Men trods succesen holder de fast i, at Tønder Festival ikke skal blive større, end den er nu.

- Det skal være et rart sted at komme, og det bliver det ikke ved med at være, hvis vi vokser, siger Maria Theessink.

Festivallen holder også fast på, at der ikke skal være nogle egentlige hovednavne, fordi de mener, det hurtigt bliver skruen uden ende.

Der er musik til enhver smag. Her er det Plantec fra Frankrig, der fylder dansegulvet. Foto: Ole Møller, TV SYD

Fred og ro

Trods de mange mennesker og temperaturer på 27 grader er alt, ifølge festivalledelsen, forløbet i bedste ro og orden.

- Vores samaritter har haft en del hvepsestik og dehydrering, men vi har ikke haft én eneste alvorlig udrykning, lyder det fra den vikarierende direktør Bert Schultz.

Det amerikanske band Susto bød på indietoner i Jamteltet. Foto: Ole Møller, TV SYD

Mere strøm

Det varme vejr har dog også været en udfordring for festivallen. Køleskabene har kørt på højtryk, og det har været nødvendigt at skaffe mere strøm.

- Vores strømtavle var tæt på at nå sin maksimale belastning, og for at undgå at alt gik i sort, har vi opstillet tre generatorer, fortæller Bert Schultz.

Årets festival fortsætter frem til søndag efter midnat, men forberedelserne til den kommende festival er forlængst i gang. De første syv musiknavne til Tønder Festival 2020 er offentliggjort.

Den starter 27. august.