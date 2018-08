Vejle-brødrene Tobias og Joakim Vilhelmsen har elsket gymnastik, siden de kunne gå, og til oktober rejser de ud i verden med DGI Verdensholdet.

Tobias og Joakim er vokset op i Vejle, og gymnastik har været fast inventar hos flere generationer i familien. År efter år har de siddet på tilskuerpladserne, når DGI Verdensholdet har været på turne, men i år indtager de for første gang selv gulvet.

- Hver gang Verdensholdet optrådte, var det en kæmpe oplevelse, og det har været min helt store drøm at komme med, siden jeg var helt lille, fortæller Joakim Vilhelmsen, 21 år.

Et helt år

Drengene har hevet et helt år ud af kalenderen for at rejse med Verdensholdet på turne rundt i verden. Det betyder, at lillebror Joakim har udskudt studierne, og storebror Tobias har taget orlov fra sin uddannelse som lærer.

- Det er værd at tage et år ud af ens kalender, for vi kommer ud og møde fremmede kulturer og nye mennesker, mens vi viser den danske kultur frem og inspirerer folk til at leve aktivt, forklarer Tobias Vilhelmsen, 24 år.

Mens holdet rejser rundt skal de bo hos værtsfamilier, og på farten bliver der også tid til at opleve de byer, som de gør stop i. Derfor er Joakim ikke et sekund i tvivl om, at rejsen er meget mere end en gymnastikrejse.

- Det er en rigtig stor personlig rejse, hvor jeg får meget mere ud af det end gymnastik og spring. Vi bliver kastet ind i lokale kulturer, og jeg får mega mange erfaringer med hjem, som jeg kan tage med videre, Joakim Vilhelmsen.

Fællesskab frem for alt

De sidste to måneder har brødrene trænet benhårdt sammen med resten af Verdensholdet for at blive klar til afgang sidst i september, men trods sved på panden og trætte muskler, så kan gymnastikken noget ganske særligt.

- Der opstår et eller andet fedt ude på gulvet. Det er faktisk virkelig svært at sætte ord på, men det er noget, som har holdt mig i gang i over 20 år, fortæller Tobias Vilhelmsen.

Følelsen kender Joakim også. Han oplever hver dag, hvordan venskaberne og fællesskabet på holdet vokser sig større og større. Derfor glæder de to brødre sig til at bruge det næste år på at lære de andre gymnaster endnu bedre at kende, mens de gør lige præcis det, som de holder mest af.

- Selvom man er ved at være voksen, så kan man altså godt have det rigtig sjovt og lege, siger Tobias Vilhelmsen.

Turneen begynder med 13 take off shows i Danmark i september måned, hvor gymnasterne blandt andet lægger vejen forbi Vejle, Varde og Aabenraa, hvorefter holdet sætter kursen mod Tyskland.