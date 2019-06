Dannevirke får officiel Unesco-status: Det er en smuk opgave, der binder os sammen

Søndag er der dansk-tysk folkefest i Hedeby for at fejre overrækkelsen af det officielle bevis på, at Dannevirke og Vikingebyen Hedeby nu er på Unescos verdensarvsliste.

Præcis et år efter forsvarsanlægget Dannevirke og Vikingebyen Hedeby blev optaget på Unescos verdensarvsliste, bliver det officielle bevis fra Unesco overrakt. - Det er en smuk opgave at løfte sammen. Dannevirke har før skilt os ad, men i dag har den samlet os, fordi vi i fællesskab har lavet denne ansøgning, siger Jon Hardon Hansen, repræsentant for det Sydslesvigs danske mindretal, til TV SYD. Det er en smuk opgave at løfte sammen. Dannevirke har før skilt os ad, men i dag har den samlet os. Jon Hardon Hansen, repræsentant for det Sydslesvigs danske mindretal Søndag er der folkefest i Hedeby, hvor den tyske minister for internationale kulturelle anliggender, Michelle Müntefering, vil overdrage Unesco-dokumentet til Slesvig-Holstens regeringschef Daniel Günter. Dannevirke som det ser ud i dag. Foto: SSF/Martin Ziemer - Overrækkelsen er endnu et bevis på, at Danmark, Tyskland og mindretallene i fællesskab kan løfte sådan en ansøgning, så vi kan blive anerkendt som verdensarv. Det er en officiel understregning af, at vi kan leve sammen og løfte i flok, siger Jon Hardon Hansen. Arrangørerne forventer, at cirka 2000 personer vil lægge vej søndages verdensarvsfest, hvor der både vil være aktiviteter for børnefamilier og historieinteresserede. Du kan se det fulde program for dagens fest på Sydslesvigsk Forenings hjemmeside. Dannevirke ligger cirka 30 kilometer syd for den dansk-tyske grænse, og markerer den Danmarks første grænse mod syd. Forsvarsanlægget stammer fra 400-tallet og har en samlet længde på 30 kilometer, hvor det spærrede af på den jyske halvøs smalleste sted. Foruden Hedeby og Dannevirke er i TV SYDs område også Jelling-monumenterne og -palisaden, Christiansfeld og Vadehavet på Unescos verdensarvsliste.