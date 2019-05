Det er en ung ulv på vandring: - Nyd synet og tag det roligt, opfordrer ekspert

Den ulv, der onsdag morgen blev spottet i Brørup, er efter alt at dømme en ung ulv på vandring fra Tyskland mod nord.

Ulven, som en forbipasserende bilist nåede at tage et foto af, gik kort tid rundt på et grønt område midt i Brørup, inden den forsvandt.

Det er efter alt at dømme en ung ulv på vandring, og der kan meget vel være tale om en ny ulv fra Tyskland på vej mod nord.

Hvis du møder denne unge ulv, så nyd oplevelsen og tag det helt roligt. Kent Olsen, forskning- og samlingschef, Naturhistorisk Museum, Aarhus

- Jeg vurderer, at der ud fra billedet er tale om en omkring et år gammel ulv, hvilket ses ud fra pelsens farve. Derfor er det oplagt, at det er en ny ulv på vandring fra et sted i Tyskland. Forventeligt vil den allerede være et pænt stykke væk fra Brørup her et døgn senere, siger Kent Olsen, forskning- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, til TV SYD. Han er ansvarlig for den nationale overvågning af ulve i Danmark for Miljøstyrelsen.

En ung ulv kan vandre ganske langt på et døgn - fra 25 kilometer og helt op til 70 kilometer i ekstreme tilfælde, så ulven fra Brørup kan med lethed være nået op omkring Grindsted og Billund eller længere mod nord, hvor terrænet begynder at blive yderst attraktivt for en ulv.

- Det er helt naturligt for en ulv at gøre, som den der blev spottet ved Brørup. Den udviste adfærd af at være utryg ved situationen og skyndte sig væk. En ulv på vandring i et landskab, som den ikke kender, kan ikke undgå ind imellem at blive fanget i vores tætte infrastruktur, forklarer Kent Olsen.

Angriber ikke mennesker

Der er ingen grund til at være bange for, at ulven skal angribe mennesker.

- Hvis du møder denne unge ulv, så nyd oplevelsen og tag det helt roligt. Lav fotos og levende billeder, som jeg meget gerne vil kontaktes om, opfordrer Kent Olsen, forskning- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Har du oplysninger om denne eller andre ulve, så kan du skrive til ulv@nathist.dk eller kontakte forskerne på ulveatlas.dk, hvor du også kan følge med i, hvor der ellers gøres bekræftede ulve-iagttagelser.

