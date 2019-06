BUPL: Det er et historisk løft af børneområdet

BUPL er begejstret for regeringens nye mål for børnene: Danmark skal være verdens bedste land at være barn i.

- Det er fantastisk. Det er historisk. De har lyttet til alle de stemmer, der efterlyste en voksen omkring vores børn. Vi har fået børnene op på den landspolitiske dagsorden, siger en begejstret formand for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen, efter at Mette Frederiksens nye socialdemokratiske regering vil indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner.

- Børneområdet er blevet udsultet i 25 år, nu skal det bygges op igen. Nu skal det igen være attraktivt at tage en pædagoguddannelse, siger BUPL-formanden. Minimumsnormeringer er en garanti mod yderlige nedskæringer. Herfra kan vi bygge oven på. Jonna Jul Gudmundsen, formand, BUPL Sydjylland En bundprop Hun er med på, at minimumsnormeringer ikke løser alle problemerne i daginstitutionerne, men det er en bundprop, siger hun. - Vi ser allerede nu kommuner med spareforslag på børneområdet. Minimumsnormeringer er en garanti mod yderligere nedskæringer. Herfra kan vi bygge oven på, siger Jonna Jul Gudmundsen. Hør hende her: 01:40 Luk video Udvalgte punkter i regeringens børneplan: Mål: Danmark skal være verdens bedste land at være barn i.

Forholdene for børn og personale i daginstitutionerne skal forbedres.

Der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres frem til 2025. Arbejdet skal begynde med kommuneaftalen for 2020.

Der skal sikres uddannelse af mere pædagogisk personale.

Som følge af at der indføres minimumsnormeringer, ansættes mere pædagogisk personale udover den forøgelse, der følger af det demografiske træk.