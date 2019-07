19-årig gårdejer mødt med fordomme: Det er fedt, at det går godt

Som 17-årig købt Anne-Mette Lyager sin egen gård, og i dag er hun direktør i sin egen virksomhed.

Hvor meget ejede du, da du var 19 år gammel? Til det spørgsmål kan 19-årige Anne-Mette Lyager fra Fredericia svare ”En gård med plads til 17 heste”.

- Jeg synes, det er lidt fedt, at det går mig godt, fortæller Anne-Mette Lyager om sine knapt tre år som gårdejer.

Anne-Mette Lyager i stalden. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD

Som 17-årig gik hun efter sin drøm og købte en gammel, faldefærdig gård. Gården var næsten tom, og der lå et stort arbejde foran hende for at gøre gården klar. I dag, tre år senere, har Anne-Mette Lyager en stor, moderne gård med plads til 17 heste. Også forretningsdelen, hvor hun rider heste til, er kommet op at køre.

- Det er fedt at kunne sige til alle de mennesker, der havde fordomme, at nu har jeg klaret mig igennem de første hårde år, siger hun.

For da Anne-Mette Lyager lånte millioner i banken til at købe gården, blev hun mødt med fordomme og kritik.

- Der var mange, der kritiserede min bank rigtig meget, fordi de havde valgt at lade mig købe en gård. Der var mange negative mennesker, og på et tidspunkt var der virkelig en shitstorm mod mig i gang på Facebook, siger Anne-Mette Lyager.

Det vigtigste for Anne-Mette Lyager har dog altid været, at hendes drøm er gået i opfyldelse.

- Det har altid været vigtigt for mig, at alt det, jeg laver, det skal jeg være glad for at lave, for hvis du har dit hjerte med i tingene, så bliver det meget bedre.

TV SYD besøgte Anne-Mette Lyager i 2016, da hun havde købt gården. Du kan se indslaget herunder.