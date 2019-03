Det er forkert at smide affald, så hvorfor gør vi det?

Det bør være nemmere at finde en skraldespand, hvis man vil undgå skrald i naturen, siger ekspert.

De fleste kan nok blive enige om, at det er forkert at smide affald i naturen.

Alligevel er der flere steder, hvor affald flyder i naturen.

I Vejle Kommune vil de gøre noget ved problemet. Her har man afsat en million kroner til et projekt, der skal ændre folks adfærd.

Men hvis vi godt ved, at det er forkert at smide affald i naturen, hvorfor gør folk det så alligevel?

- Mennesket er et flokdyr, og derfor orienterer vi os imod, hvad der er det rigtige at gøre i flokken. Af og til ser man, at nogen dumper en sofa eller affaldssække i naturen, og det sker typisk i nogle områder, der er gemt godt af vejen, siger Sille Krukow, der er adfærdsdesigner ved Krukow Behavioral Design.

- I de områder udviser man en anden adfærd, fordi ingen andre kigger med. Man er alene, så derfor er man uden for den gældende sociale norm.

Hvis ikke folk rimelig nemt kan finde en skraldespand, så bliver det hurtigt alt for besværligt for dem. Sille Krukow, adfærdsdesigner

Som en løsning på problemet peger Sille Krukow på, at man bør gøre det nemmere for folk at kunne finde en skraldespand.

- Man bør finde ud af, hvor det går galt, og hvad der karakteriserer de steder. Et bud kunne være, at det skal være nemmere at finde skraldespandene med bedre skiltning, siger hun.

- Hvis ikke folk rimelig nemt kan finde en skraldespand, så bliver det hurtigt alt for besværligt for dem.

Vejle Kommunes projekt løber i 2019 og 2020. Helt konkret hvilke tiltag man vil lave, ved man endnu ikke.