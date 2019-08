Sejler er chokeret over lodsbåds fart: - Det er fuldstændig sindssygt

Mogens Erik Brockhusen har flere gange hørt, at lodsbådene fra Fredericia sejler for hurtigt. Søndag oplevede han det så selv.

Søndag aften fik Mogens Erik Brockhusen sig noget af et chok, da han var ude sejle på Kolding Fjord. Lige pludseligt sejlede en orange lodsbåd forbi hans båd i sådan en fart, at hans makker måtte gribe sin telefon for at dokumentere, hvor hurtigt den sejlede.

- Det var fuldstændig sindssygt. Man skal være knold i låget for at sejle sådan. Jeg var helt rystet. Det er ren chikane og arrogance, siger Mogens Erik Brockhusen.

Den rystelse fik ham mandag til at gå til tasterne for at skrive til Danpilot, der har ansvaret for lodsbådene. Han sendte dem videoen, og efterfølgende blev han ringet op af Danpilot, der kunne fortælle, at lodsbåden sejlede 20 knob.

Frygter en ulykke

Selvom Mogens Erik Brockhusen blev chokeret over at se en lodsbåd sejle så hurtigt, så blev han faktisk ikke helt overrasket. For han har gentagne gange hørt, at lodsbådene fra Fredericia sejler helt vildt, og nu oplevede han det så selv.

- Vi var faktisk bange for, at båden ville komme ned at lægge, siger Mogens Erik Brockhusen.

Han har været sejler i 15 år, og han har aldrig nogensinde set en lodsbåd sejle så hurtigt. Men nu frygter han, at lodsbådene fra Fredericia bliver skyld i en ulykke, og derfor håber han, at de bliver stoppet i tide, inden det for alvor går ud over nogen.

- Jeg håber, at besætningen får en lærestreg, og at de får at vide, at de ikke skal sejle sådan igen, siger Mogens Erik Brockhusen.

TV SYD har tirsdag morgen været i kontakt med Belt Pilot, der er en del af Danpilot, og har ansvaret for lodsbådens færden i farvandene omkring Fredericia. Her bekræfter Jesper Hoffmann, at lodsbåden søndag aften sejlede med en fart på 20 knob i Kolding Fjord.

- Mere kan vi ikke sige lige nu. Vi er ved at undersøge, hvad der rent faktisk skete på fjorden søndag aften, siger Jesper Hoffmann