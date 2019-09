Kursus skal udrydde politikerlede: - Det er gået galt, når folk kalder os en børnehave

Et højskolekursus i Rødding skal lære en række nyvalgte folketingsmedlemmer at være gode demokrater, så befolkningen ikke bliver trætte af dem.

Hvordan er man leder uden at skabe lede?

Det er temaet for kurset '24 Timer for Folkestyret’, som 28 nyvalgte folketingsmedlemmer har sagt ja til at deltage i på Rødding Højskole.

Når folk kalder os for en børnehave, så er det jo gået galt. Christoffer Aagaard Melson (V), nyvalgt folketingspolitiker

To af deltagerne er Christoffer Aagaard Melson (V) og Birgitte Vind (Soc. dem.), der begge er valgt i Sydjylland Storkreds. Og selvom de er nye på tinge, er politikerlede ikke et ukendt problem for dem:

- Som politiker bliver man fristet af populistiske svar. Dels er medierne også en del af problemet. Der skal to til tango. Som politiker tager man også nogle valg, der ikke altid er populære, siger Christoffer Aagaard Melson.

Også Birgitte Vind mener, at ansvaret ligger hos politikerne selv.

- Jeg kender ikke nogen politikere, der ikke vil gøre det bedste for vælgerne. Vi skal ikke forgøgle noget, vi ikke kan stå indenfor senere. Det er også blevet mainstream at tale om løftebrud. Hvis det kun er fejl og mangler, man kigger efter, så kan det være svært at holde af politikere, siger Birgitte Vind.

Flere nuancer og færre personangreb

Tilliden til de danske politikere har ikke været lavere siden 2007, skriver arrangørerne af begivenheden i en pressemeddelelse.

Christoffer Aagaard Melson vil gøre sit til, at det billede ændrer sig:

- Jeg vil undgå personangreb, og generelt vil jeg holde en god takt og tone. Jeg tror, vi er medvirkende til politikerlede, når vi synker ned på det niveau. Når folk kalder os for en børnehave, så er det jo gået galt, siger Christoffer Aagaard Melson.

'24 Timer for Folkestyret’ sætter timeglasset i gang fredag. Kurset er arrangeret af Danmarks Statistik og Constructive Institute og støttet af Trygfonden.