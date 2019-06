Lokalformand om valg-plastik: Det er helt uanstændigt

Hos Danmarks Naturfredningsforening er holdningen klar. Her kalder de det uanstændigt at efterlade strips om lygtepæle og træer.

Rundt om noget så naturligt som et træ, hænger der lige nu noget så unaturligt som plastik.

Vi har talt så meget om hele den grønne omstilling under valgkampen. Det er helt uanstændigt at efterlade strips i naturen. Karsten Enggaard, formand, Fredericia, Danmarks Naturfredningsforening

Flere steder er valgplakaterne taget ned, men det er de strips, de har været sat op med, ikke. Det betyder, at der lige nu sidder efterladte strips på blandt andet lygtepæle og træer.

Det forarger flere borgere på Facebook, men det ryster altså også Karsten Enggaard, der lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia.

- Jeg synes, det er temmelig fjollet. Vi har talt så meget om hele den grønne omstilling under valgkampen. Det er helt uanstændigt at efterlade sådan nogle strips, siger Karsten Enggaard.

Strips kan ødelægge træets liv

Efter at være blevet kontaktet af TV SYD søndag, gik han en tur i Fredericia, hvor han bor. Han ville se, om rygtet talte sandt, og det gjorde det. Da han kom til Omfartsvejen, fandt han otte strips på bare tre lygtepæle.

Det vil give træet et dårligt liv, for det forhindrer træet i at blive tykkere og i at udvikle sig. Karsten Enggaard, formand, Fredericia, Danmarks Naturfredningsforening

Karsten Enggaard fortæller, at det tager flere hundrede år for sådan et stykke plastik at blive nedbrudt, og sidder de fast om træer, kan det have store konsekvenser for træet.

- Det vil give træet et dårligt liv, for det forhindrer træet i at blive tykkere og i at udvikle sig, siger Karsten Enggaard.

Han opfordrer derfor politikerne til at tænke sig om nu, men også næste gang de hænger valgplakater op.

- De partier, der står for en grøn dagsorden, må finde et andet materiale end plastik, som de kan bruge til at hænge valgplakater op med, og så skal folk simpelthen bare sørge for at rydde op efter sig, siger Karsten Enggaard.

