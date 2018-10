Sølvmedaljevinder: - Det er helt uvirkeligt

Makkerpar vandt i weekenden sølv i EM i Skills for anlægsgartnere i Budapest. Det er den bedste danske præstation nogensinde i konkurrencen

I dag er han igen iført sin skriggule uniform fra Svend Erik Lind – men i weekenden stod han i sit stiveste puds og nød en klapsalve fra tusindvis af mennesker. Rettet mod ham og Jesper Frederiksen og det arbejde, de netop havde fået en sølvmedalje for ved EM i Skills i Budapest.

- Det var et helt vildt øjeblik, da de råbte ”Denmark” i mikrofonen, og vi gik op mod podiet. Der lå 18 timers hårdt arbejde bag den klapsalve, men egentlig også de fire år, vi har kæmpet for at blive dygtige som lærlinge. I det øjeblik, der føler man sig bare glad og lettet – og næsten at man kan flyve, siger Peter Levin fra sin lejlighed i Horsens, hvor han netop er kommet hjem.

På sofaen ligger hans pas og flyder. Ved siden af hans adgangskort fra konkurrencen og det danske flag.

- Det hang vi op uden for vores vindue. De andre skulle jo se, at her boede vi, siger han og smiler.

Betyder alt

10 danske lærlinge deltog ved konkurrencen i Budapest, hvor en førsteplads ved DM i Skills var adgangsbilletten.

Udover anlægsgartnere deltog også blandt andet en gulvlægger og en bager, og det lykkedes de dygtige lærlinge at få seks medaljer med hjem.

Tre sølv og tre bronze.

Den ene ligger nu hjemme i Peter Levins stue i Horsens, hvor den får hans udelte opmærksomhed.

- Det er 4 års hårdt arbejde, der lige er kommet ned i den medalje, og når man lige sætter sig over i sofaen – så tager jeg den med, siger han og smiler lidt af sig selv.

For det er stort at få sølv ved Euroskills 2018. Ikke bare for Danmark, men også for ham. Peter Levin er ordblind, og derfor har vejen til at blive uddannet anlægsgartner været lidt hårdere end for de fleste.

- Det er svært for mig at læse en opgave. Jeg skal bruge mere tid på det, men det lykkes altid. Til gengæld er jeg så hurtig, når opgaven skal udføres. Jeg har altid været bedst med mine hænder og ikke så god i skolen, siger han.

Vellidt i firmaet

Men man kan altså sagtens blive en ener indenfor sit felt, selvom bogstaverne hopper og danser, hver gang man åbner en bog.

Det beviste Peter Levin i weekenden.

I dag er han så tilbage på arbejdet. Dagens opgave er en legeplads ved Hovedgård Skole, der skal have et gyngestativ og en hængekøje.

- Jeg kan rigtig godt lide mit arbejde som anlægsgartner. Det er alsidigt og til tider hårdt, og ingen dage er ens, siger han.

Mens han knokler ved gyngestativet, er der roser fra kollegaen Tonny Fomsgaard.

- Da vi fik at vide, at han havde fået sølv, så bliver man lidt stolt, for man har selv været med til at uddanne ham. Det er kanonflot. Et rigtigt godt resultat, han har lavet der, siger Tonny.

Peter Levin er nu uddannet anlægsgartner, og han fortsætter i firmaet, Svend Erik Lind, hvor han også var i praktik.