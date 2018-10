Fanklub om rejsegilde Det er hjerteskærende men nødvendigt

En ny isarena er under hastig opbygning i Esbjerg. Mandag er der rejsegilde på ishockeyens kommende hjemmebane. Pris: 70 millioner kroner.

Den 8. marts 2019 vil den første skøjteklinge glide hen over isen i den nye isarena i Esbjerg. Måske til lyden af klapfaste tilråb fra en masse tilskuere. Den 29-årige forward på Esbjerg Energy, Sune Hjulmand, der nu spiller sin 14. sæson på holdet, glæder sig. Men er også lidt vemodig.

- Det bliver lidt specielt. Den gamle hal var jo min legeplads i mange år. Nu er den væk, og så skal den nye hal være min legeplads. Jo det bliver lidt specielt. At få lov til at indvie den nye hal, det ser jeg frem til.

Endnu ligner den bare et skelet, men snart står her en ny isarena. Foto: Finn Grahndin

God plads til alle

Isarenaen kommer til at kunne byde på 2.568 siddepladser. De 454 på VIP-tribunen - og nu hvor vi taler om VIP'ere - altså særligt vigtige gæster: Så vil der være en VIP-lounge for 450 spisende gæster. Og tilbage til de almindelige fans: De får 1.810 ståpladser. I alt 4.378 pladser.

Der bliver tale om en udvidelse på godt 2.000 kvadratmeter i forhold til den hal, der nu er revet ned, og som den nye isarena skal erstatte. Den nye får et bygningsareal på 8.111 kvadratmeter.

Det bliver fedt for os, at vi pludselig går fra at have noget af det mest nedslidte i Danmark til at have det bedste i Danmark. Bestyrelsesformand i Esbjerg Energy, Søren Mathiasen.

Ny hal eller farvel til liga

Tiltrængt vil de fleste sige i Esbjerg Energy. Både fans, spillere og ledere.

- Vi havde en hal, der var slidt helt ned, siger bestyrelsesformand i Esbjerg Energy, Søren Mathiasen.

Faktisk fik Esbjerg Energy en ret klar melding om, at hvis klubben ikke fik en ny hal indenfor 5 år, så kunne man vinke farvel til hockeyligaen.

- Hvis vi skulle være med i toppen af dansk ishockey, så krævede det nye faciliteter. Nu glæder vi os over, at den nye hal er på vej, og det bliver fedt for os, at vi pludselig går fra at have noget af det mest nedslidte i Danmark til at have det bedste i Danmark, siger Søren Mathiasen.

Det var hjerteskærende, at den gamle hal blev revet ned. Formand for fanklubben Yellow Inferno, Michael Lykke Pedersen

Christian Borchert, fan siden 1997, Maj-britt Johansen, fan siden 1991 og Carsten Sørensen, fan siden 1986, er ikke enige om det gode ved den nye isarena. Foto: Finn Grahndin

Fan: Beton er skidt

Men der er fans, der er skeptiske overfor den nye hal. Som Maj-brit Johansen, der har været med siden 1991.

- Vi havde en fantastisk akustik i hallen. Når man har været andre steder ude i den store vide verden, som jeg har været med landsholdet, så ved man, at det bliver ikke det samme, når det er beton.

- Det var hjerteskærende, at den gamle hal blev revet ned, men nu må vi så bare lave nye minder og hente nye titler i den nye hal, siger formanden for fanklubben Yellow Inferno, Michael Lykke Pedersen.

Sindssygt koldt

Men det bliver utvivlsomt bedre end den lille hal - Hal 2 - hvor kampene finder sted nu, indtil den nye isarena åbner.

- Det skal jo være skidt, før det bliver godt. Men det er da rigtigt, at pladsen og udsynet ikke er så godt, og det er sindssygt koldt derinde. Men det skal nu nok gå, og vi står rigtigt tæt på spillet. Det giver en intensitet uden lige, siger formand for ishockeyklubbens fanklub Yellow Inferno, Michael Lykke Pedersen.

Sune Hjulmand på isen. Ny isarena giver håb om bedre spil og nye Danmarksmesterskaber. Foto: Finn Grahndin

Nyt håb - ny hjemmebane

Den 8. marts er den første hjemmekamp i slutspillet. Men det kræver selvfølgelig, at Esbjerg Energy rent faktisk kvalificerer sig til det. Som spillet glider på isen nu, ser det ikke for godt ud. Holdet ligger langt nede i tabellen, men fredagens overbevisende sejr på 6-0 over Odense gav håb om, at holdet kommer med i slutspillet. Med den nye isarena som hjemmebane.

Sådan kommer indgangen til at se ud, når isarenaen er færdig.

Der bliver plads til 4.378 tilskuere.

Borgmester Jesper Frost-Rasmussen (V) holder tale til rejsegildet. Det er Esbjerg Kommune og fonden Energy Lounge, der har betalt for kransen ved rejsegildet. Og nå ja, alt det andet, der løber op i 68.347.800 kr. ifølge budgettet.