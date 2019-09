Dronning Margrethe: Det er idiotisk, at vi ikke er bedre til tysk

På både tysk og dansk svarede dronning Margrethe på spørgsmål, da hun torsdag holdt pressemøde i forbindelse med hendes besøg i Slesvig-Holsten.

- Su erst will ich sie allen herzlich willkommen heißen.

Sådan bød dronning Margrethe velkommen til torsdagens pressemøde på Kongeskibet Dannebrog, hvorefter hun begyndte at svare på spørgsmål fra den tyske presse på det bedste tysk, hun har lært.

Med en smule hjælp fra en tolk klarede hun sig gennem på sit bedste skoletysk, og dronningen lagde ikke skjul på, at det ærgrer hende, at mange i dag ikke snakker tysk, når Tyskland er vores naboland:

- Det er jo idiotisk, at vi ikke er bedre til det. Man må håbe på, at der er nogle, der finder ud af, at det faktisk var en god ide, siger dronningen.

Dronningens tyskkundskaber blev rost

Dronningen lærte tysk i skolen og gymnasiet, for dengang var det ikke valgfrit:

- Min generation terpede tyske verber og tysk grammatik, så vi endte med at kunne noget i hvert fald. Det er ærgerligt, at der er så mange, der har valgt det fra, men jeg kan jo godt forstå hvorfor. For rygtet om at det er vanskeligt, det er jo løbet foran hele tiden. Alle deres forældre og bedsteforældre har revet sig i håret over tyske verber, så man kan godt forstå, at når sproget bliver valgfrit, så fristes man til at vælge det fra.

Under pressemødet kaldte en journalist dronningens tyskkundskaber for fornemme, men den ros tog hun meget ydmygt imod:

- Det var vist ikke helt så fornemt endda, lød det fra en smilende dronning Margrethe.