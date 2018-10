Murermester om tyveri fra biler: - Det er irriterende

Robin Jensen har for tredje gang inden for kort tid haft indbrud i en af sine håndværkerbiler. Dyrt værktøj til 40.000 kroner er stjålet fra en bil.

Murermester Robin Jensen har i weekenden endnu en gang haft indbrud i en af sine firmabiler fyldt med værktøj. det er tredje gang inden for to måneder.

Det er et meget stort irritationsmoment at møde ind mandag morgen, og så er der en mand, der ikke kan køre ud og arbejde, fordi bilen er tømt af en tyveknægt. Robin Jensen, murermester, Bramming

- Det er et meget stort irritationsmoment at møde ind mandag morgen, og så er der en mand, der ikke kan køre ud og arbejde, fordi bilen er tømt af en tyveknægt, fortæller Robin Jensen.

Det er også dyrt. Denne gang blev der stjålet værktøj for omkring 40.000 kroner.

Læs også Stort fald i tyverier fra varebiler

Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi er er det typisk dyrt el-værktøj indbrudstyve går efter, når de bryder ind i bilerne, og de har forholdsvis let spil.

- Problemet med varebiler fyldt med dyrt værktøj er, at de er alt for lette at komme ind i, og der er stor gevinst. Det frister mange tyveknægte over evne, da tingene er meget lette at afsætte betyder, vi får mange tyverier, siger Christian Østergård, der er fungerende vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, og som står for en succesfuld forebyggelseskampagne mod indbrud i håndværkerbiler i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

Det er ikke raketvidenskab at sikre bilerne bedre, og det skal vi have lært håndværkerne med nogle simple adfærdsændringer. Christian Østergård, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Det er let at forebygge tyverierne

Det er nemlig lykkes politikredsen som den eneste i landet, at sænke antallet af tyverier fra varevogne markant. Tyverierne eksploderede i 2017, men nu i de første ni måneder af 2018 er antallet af anmeldelser målt i årets første ni måneder faldet med hele 43 procent.

- Det er ikke raketvidenskab at sikre bilerne bedre, og det skal vi have lært håndværkerne med nogle simple adfærdsændringer, siger Christian Østergård. - Blandt andet er et godt råd at mærke værktøjet - med synlig eller usynlig mærkning.

Og så tager politiet simpelthen ud og forklarer håndværkerne, hvad de kan gøre for at forhindre de mange indbrud - et tilbud Robin Jensen har tænkt sig at tage imod.

- Vi vil blandt andet blive bedre til at tømme vores biler for dyrt værktøj, og ikke efterlade det i bilerne om natten, og så kommer politiet ud til os og vil forklare vores folk, hvordan vi kan sikre os bedre i fremtiden.