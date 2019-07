Søren om høsten: Det er lidt ligesom at få børn

Høsten tegner godt i år, men det er også nødvendigt. Mange landbrug er pressede efter to dårlige sæsoner.

Søren Jensen er lige kommet hjem fra ferie og er straks gået i gang med at høste. Og han glæder sig over at være kommet i gang.

- At høste er ligesom at få børn, det skal opleves, høst er en oplevelse, siger Søren Jensen.

Nu er landmænd jo notorisk ikke overdrevent optimistiske især ikke med hensyn til årets høst. Men Søren Jensen er noget, der læner sig op ad optimisme.

- Det bliver op mod det bedre, meeen høsten er først lige gået i gang, det skal man lige holde sig for øje.

Vinterbyggen er næsten i hus, og hveden ser godt ud.

- Det er godt med en god høst - det giver frihed, og landmænd kan godt lide frihed, fortæller Søren Jensen.

De bugnende marker på Broager Land

Dårligste høst i generationer

Grovvareselskabet Dansk Agro deler den underspillede optimisme, men mange landbrug har også desperat brug for lidt økonomisk medvind i kornet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at sidste års høst var en katastrofe, den dårligste høst i generationer, fortæller Jesper Riisgaard, markedschef i Syd- og Sønderjylland, Dansk Agro.

Dansk Agro har en klar oplevelse af, at flere landmænd en normalt har pantsat høsten, mens den står på marken.

Sidste års høst var en katastrofe. Jesper Riisgaard, markedschef i Syd- og Sønderjylland, Dansk Agro.

- Det begyndte egentlig sidste år. Vi har set en lille stigning, men ikke så grelt, som man kunne frygte, fortæller markedschefen.

Søren Jensen er ikke blandt de, der har pantsat høsten, men forstår udmærket, hvorfor hans kolleger gør det.

- Når folk pantsætter noget, de i princippet ikke har endnu, det er ikke en sjov situation at være i, siger landmand Søren Jensen.

- Vi har klaret os indtil nu, og det håber jeg også, at alle mine kollegaer gør, fortæller landmanden fra Broager.