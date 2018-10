Adrenalinjunkie på sygehuset:

Den colombianske sygeplejerske er med i TV SYD’s søndagsserie om Sydvestjysk Sygehus. Her ser man en professionel sygeplejerske, som går langt for at løfte patienternes humør.

Som dengang en af de langtidsindlagte patienter savnede sin hund. Så fik Juliane arrangeret, at han kunne blive rullet ned i forhallen, med respirator og det hele, for at se hunden.

- Det vigtigste er, at man er seriøs og koncentreret om det faglige. Men som sygeplejerske holder man også i hånd, når det kan lade sig gøre, og nogle gange går jeg lidt længere, hvis det passer i situationen.

Juliane går meget op i at holde sig i god form, og hun dyrker mange former for fitness.

Hun fortæller, at hun har danset for patienter, spillet ludo eller kort med dem - eller bygget med legoklodser med en patient for at træne hans motorik.

- Det kommer altid an på situationen. Man skal lige vurdere, hvornår man bør gøre den slags, siger Juliane.