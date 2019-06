Pia til hestefestival: Det er for mig, hvad en musikfestival er for andre

Hen over weekenden kan man opleve en hestefestival i Sønderjylland.

Forestil dig at kunne kommunikere med en hest. Forstå dens signaler, tanker og hvorfor den gør, som den gør.

Det lyder måske lidt uvirkeligt for nogen, men i weekenden kan man altså opleve en person, der kan lige netop det. En såkaldt hestehvisker.

Det sker i Bajstrup, der ligger ved Tinglev. Her bliver der fra fredag til og med søndag afholdt hestefestival, hvor man kan opleve lige fra hestehviskere til hestepoesi til trailertræning.

- Vi kalder det en hestefestival, men i virkeligheden er det et møde med alle hestebegejstrede piger, siger arrangøren bag hestefestivalen Katja Hunold.

Pia håber at blive klogere

Ved festivalen kommer hesteeksperter fra både Tyskland og Danmark og fortæller en del af det, de ved om hestenes verden.

Under festivalen kan deltagere tage deres egne heste med, og det har Pia Nielsen gjort. Hun er bestyrelsesmedlem i Dansk Tinker Forening, og for hende er en hestefestival, hvad en musikfestival er for andre.

- Vi skal forhåbentligt lære nogle grundprincipper om ridetræning og få nogle gode tips og tricks til, hvordan man får en god, samarbejdsvillig hest, siger Pia Nielsen.

I weekenden besøger Pia Nielsen hestefestivalen, der løber af stablen ved Tinglev. Foto: Tais Tullin, TV SYD

