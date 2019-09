Niklas deler ny succes: Det er nok det fedeste nogensinde

De håbede på 340 elever. Nu mindre end to måneder efter starten er de 430. De unge i Esbjerg, Varde og Ribe har taget den nye uddannelse FGU til sig.

Scooteren ser ikke godt ud, men Niklas Jerne giver den fuld skrue for at reparere den, så den bliver fin og god.

- Den skal fixes og sælges, siger han.

Den 16-årige unge mand er en af de 430, der har valgt at gå på FGU. Han har valgt PGU-linien. Den praktiske grunduddannelse.

S'gu er FGU vejen

Han var ikke klar over, hvad han ville uddanne sig til. Men nu er målet at blive lastbil-mekaniker. FGU er vejen frem mod målet.

Jeg tror, at der har manglet det her samlede tilbud. Thomas Rosenqvist, direktør i FGU-Vest.

Den vej har mange andre unge i Esbjerg, Varde og Ribe altså også svunget ind på. Enten på AGU-linien, som er den mere boglige og ofte vejen mod en HF. Eller EGU-linien som er den mere praktik-erhvervsrettede. Eller - som Niklas Jerne - PGU, der er den praktiske grunduddannelse, der ofte fører til en erhvervsuddannelse.

Victoria Nellemann Paarup har valgt AGU-linjen. hun vil gerne være HF-studerende. Foto: Finn Grahndin

Turde næsten ikke håbe

I Esbjerg alene fordeler de sig sådan her: AGU: 94, PGU: 82, EGU: 62.

Egentlig turde ledelsen i FGU-Vest (Esbjerg, Varde og Ribe) kun håbe på 340 elever. Så de mange "ekstra" elever kommer bag på direktør Thomas Rosenqvist.

- Det er fantastisk, at vi nu står med så mange elever, siger han.

Mere plads, tak

Den uventede succes - og hele starten blot siden 1. august - har selvfølgelig givet en række udfordringer. Én ting er, at skolens IT-system driller og ikke er kommet op at køre endnu.

Thomas Rosenqvist, direktør for FGU-Vest, er stolt over de mange elever. Men har også fået et par udfordringer med i købet. Foto: Finn Grahndin

Noget andet er, at der skal ansættes mere personale. De er på vej. Det samme er mere plads. For de mange elever kræver selvfølgelig flere rum.

- Vi er på vej til at leje os ind hos Rybners Tekniske Skole i Esbjerg. Heldigvis ligger den kun en kort gåtur herfra, hvor vi er nu. AMU-Vest, siger Thomas Rosenqvist.

Det her var lidt den sidste chance for at finde et sted til mine behov. Victoria Nellemann Paarup, AGU-linjen, Jernved.

Elever på vej ind på Borgen

Desuden er der forhandlinger i gang for at leje sig ind i det, der populært kaldes "Borgen" i Varde.

Det er usikkert, hvad forklaringen på succes er. En del af den kan være de fret nye karakter-krav på 02 i dansk og matematik, hvis man vil ind på teknisk skole. Men behovet er der.

- Jeg tror, at der har manglet det her samlede tilbud. Især i Esbjerg kommune, der jo ikke har haft en produktionsskole i et år efter den desværre gik konkurs, siger Thomas Rosenqvist.

Der bliver gået til stålet - og jernet - på værkstedet. Foto: Finn Grahndin

Sidste chance

Mange af eleverne på FGU har lagt arm med en uddannelse eller et job - eller flere - inden, de vælger at satse på den her uddannelse.

- Det her var lidt den sidste chance for at finde et sted til mine behov, siger den 20-årige Victoria Nellemann Paarup fra Jernved.

Hendes mål er en HF-uddannelse.

Det er kommunerne - i dette tilfælde Esbjerg og Varde kommuner - der "visiterer" de unge til FGU-uddannelsen.

FGU-eleverne Thomas Skovløber Hansen, Abdulaziz Fwakherji og Christopher Mariboe i gang med at tjekke dæktryk. Foto: Finn Grahndin