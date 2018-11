FIFA-spiller udlever drømmen: Det er rigtig stort at være en del af eSuperligaen

For to måneder siden blev Christian Lillebæk kontaktet af Esbjerg fB. I dag er han semi-professionel FIFA-spiller hos EfBs nye eSuperligahold.

Christian Lillebæk kigger på sin blå- og hvidstribede holdtrøje fra Esbjerg fB med tallet 62 bagpå.

- Den trøje betyder en del, fordi jeg har valgt nummer 62, som er min mors fødselsår, som desværre døde for sådan tre år siden, men hun har altid troet på mig, fortæller 19-årige Christian, og hans mors tro er blevet til virkelighed.

For i dag er Christian ikke bare Christian. Han går under navnet Qack og er semi-professionel FIFA-spiller for Esbjerg fB. For nu kan ens yndlingsklub ikke kun opleves i Superligaen - men også i eSuperligaen, hvor holdene dyster i FIFA.

- Jeg har altid drømt at være professionel fodboldspiller og spille på græs, men da det ikke blev en realitet, har jeg gået lidt efter at blive professionel eSuperligaspiller. Nu er det sket, og det helt vildt, siger Christian, der ikke alene udgør Esbjergs nye eSuperligahold. Den anden halvdel er makkeren Daniel Chrøis fra Rødovre.

Christian Lillebæk spillede i mandags til sin første kamp mod FCK i København. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

Et uventet sabbatår

Når Christian ikke er holdkaptajn i klubben i Esbjerg, så arbejder han på McDonald's i Vejle, men de næste syv uger kommer han ikke til at have meget tid til at arbejde. For eSuperligaturneringen startede i mandags og løber over de næste syv uger hver mandag og tirsdag.

Jeg vil gerne helt op i toppen af poppen. Christian Lillebæk, FIFA-spiller, Esbjerg fB

- Jeg har fået fri til at tage til København hver mandag og tirsdag for at spille kamp, men jeg kommer til at have travlt, fortæller Christian, der i sommers afsluttede gymnasiet. Han havde dog ikke lige forestillet sig, at det ville være som semi-professionel FIFA-spiller, han ville bruge sit sabbatår, fortæller Christian.

Christian har nemlig allerede skrevet kontrakt med Esbjerg fB for foråret, og det betyder, at den unge mand kan opleves på tv-skærmen på Canal 9 i mange uger endnu. Men det skræmmer ham på ingen måde, for han er vant til at være på skærmen som Youtuber, og på sin kanal har han over 30.000 følgere.

Så de mange fans er der allerede. Nu mangler kun rigtig meget træning, så Christian kan komme så langt i FIFA-verdenen, som han drømmer om.

- Jeg vil gerne helt op i toppen af poppen. Hvis jeg nu klarer mig godt her i ligaen, så kan det være, at der er andre klubber, der gerne vil have fat i mig, og jeg kan udvikle mit FIFA-spil og måske endda få en fuldtidskontrakt i fremtiden, siger Christian.