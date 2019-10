Direktør bag nedbrændt virksomhed: - Det er rigtig trist

Det er virksomheden Schou, der ejer de fem haller, som tirsdag brød i brand i Børkop.

Tirsdagen har udviklet sig i en trist retning for direktøren bag virksomheden Schou, der sælger lige fra værktøj til løbehjul til andre virksomheder i Skandinavien.

For i eftermiddag begyndte flammerne i virksomhedens fem haller i Børkop, der ligger mellem Vejle og Fredericia.

Siden da har redningsmandskab og politi arbejdet på stedet og kæmpet mod den store, massive røg.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men jeg er bare glad for, at det ikke er gået ud over nogle medarbejdere, siger Gotfred Christiansen, der er direktør i Schou.

Ingen personer er kommet noget til under branden, men alle har alligevel fået tilbudt krisehjælp.

Direktør har endnu ikke et overblik

De fem store haller udgjorde et 8.000 kvadratmeter stort lager, og direktøren er glad for, at branden ikke brød ud på den anden side af vejen. For der ligger virksomhedens primære lager på 38.000 kvadratmeter.

Gotfred Christiansen fortæller, at han endnu ikke har overblikket over, hvad tirsdagens brand helt præcist vil betyde for virksomheden.

- Vi skal først og fremmest have et overblik over varerne, og vi skal give kunderne besked, hvis vi ikke kan leve op til vores forpligtelser, siger direktøren.

Virksomhedens fem haller er forsikret, og derfor forventer Gotfred Christiansen ikke, at branden ikke vil have store økonomiske konsekvenser for virksomheden.