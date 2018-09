Philip Holtzhausen Knudsen elsker at lægge gulv. Han har nemt ved at få job, da der er mangel på gulvlæggere.

Der bliver bygget og renoveret som aldrig før. Det er en af grundene til, at der er masser af arbejde til gulvlæggere, men der er et problem. Der er ikke gulvlæggere til arbejdet.

En af dem, der har valgt at lægge gulve i arbejdstiden, er Philip Holtzhausen Knudsen.

Efterspørgslen fra byggeriet og dét, at der er blevet uddannet for få i så mange år, giver en helt kolosal efterspørgsel på gulvlæggere. Anders Hjort Jensen, branchechef, Dansk Byggeri

- Det er super fedt. Det kan godt være lidt hårdt for knæene, men det er så fedt at arbejde med gulv. Der er så mange forskellige elementer i det, siger han og fortsætter:

- Man er ikke kun ét sted. Vi kommer ud til noget forskelligt hele tiden og hver dag.

Storebror var gulvlægger

Philip Holtzhausen Knudsen blev gulvlægger, fordi hans storebror var i faget. Det er netop dén slags begrundelser, som de unge har, når de søger en uddannelse som gulvlægger - og det er tildels et problem.

- Vi er ikke gode nok til at markedsføre faget. Vi hører ofte, at de unge søger uddannelsen på grund af et familiemedlem i branchen og ikke fordi, at de ellers kender til det, siger branchechef i Dansk Byggeri Anders Hjort Jensen.

For få gulvlæggere

Gulvlægger er ligesom tømrer og snedker en fireårig uddannelse. De sidste 5-10 år er der, ifølge branchechef i Dansk Byggeri Anders Hjort Jensen, blevet uddannet alt for få gulvlæggere.

