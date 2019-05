Daniel i klimaprotest: Det er som at banke på en dør, hvor ingen svarer

Rundt om i Syd- og Sønderjylland demonstrerede flere hundrede unge i dag for klimaet.

Selvom regnen silede ned i Vejle fredag middag, så afholdt det ikke flere hundrede unge mennesker fra at møde op og kæmpe klimaets kamp.

Med skilte af pap og hænderne i vejret, var deres ord ikke til at tage fejl af: ”Mindre varm luft” og ”Genbrug er guld”.

Fridays for Future Fridays for Future er en bevægelse, der hver fredag sætter fokus på klimaet ved at strejke. Kilde: Klimastrejke.org

Daniel Lundsgaard fra Svendborg traskede gennem Vejles gader, mens han over hovedet holdt et skilt, der viste et billede af et timeglas med teksten ”Time is Up.”

- Debatten om klimaet, det er lidt ligesom at stå og banke på en dør, hvor der ikke er nogen, der svarer. Det er først nu ved det her valg, at klimaet for alvor er blevet en prioritet blandt politikerne, siger Daniel Lundsgaard.

Flere hundrede demonstrerede i dag for klimaet i Vejle. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Klimaaktivister kæmper i flok

Men det har længe været en prioritet for mange unge mennesker verden over. Siden det svenske valg i september 2018 har den unge klimaaktivist Greta Thunberg strejket hver eneste fredag, og mange har fulgt trop verden over under bevægelsen: Fridays for Future.

I Syd- og Sønderjylland var der i dag demonstrationer i Haderslev, Ribe, Sønderborg, Horsens og i Vejle, og Daniel Lundsgaard tror, at strejkerne batter noget.

- Man kan se, at vi står her i samlet flok. Det er ikke bare enkeltstående hippier rundt omkring. Det er ganske almindelige, unge mennesker, som er bekymrede for deres fremtid, siger Daniel Lundsgaard, der glad for, at klimaet er kommet på dagsordenen.