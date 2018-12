Christine Saaby Møller: - Det er som om, det er normalt at få tilsendt 'dick pix'

På HTX Lillebælt var dagens helt store samtaleemne krænkelser på de sociale medier. Det er nemlig så stort et problem, at ministeren for ligestilling i øjeblikket tager rundt i landet for at få de unge i tale.

27 procent af de 16-24-årige piger siger, at de har været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Statens Institut for Folkesundhed.

Det er som om, det er blevet normalt, at man skal modtage et 'dick pix'. Hvilket det overhovedet ikke skal være - det er jo helt hen i hegnet. Christine Saaby Møller, Elevrådsformand HTX, EUC Lillebælt, Fredericia

En ikke-fysisk seksuel krænkelse foregår ofte på de sociale medier, hvor især piger får tilsendt et såkaldt 'dick-pix' - altså et billede af et mandligt kønsorgan eller på andre måder bliver krænket eller latterliggjort.

Christine Saaby Møller er en af de unge kvinder, som har fået flere 'dick pix' tilsendt.

- Det er som om, det er blevet normalt, at man skal modtage et 'dick pix'. Hvilket det overhovedet ikke skal være - det er jo helt hen i hegnet, mener Christine Saaby Møller.

Hvor går grænsen?

Hun er slet ikke den eneste, der har fået overtrådt sine grænser. Faktisk har 46 procent af gymnasieeleverne fået uønskede kommentarer om deres udseende i løbet af det seneste år.

Det er som om, der er mange, der ikke er opmærksomme på, at man skal behandle hinanden med ligeså stor respekt og ligeså meget tolerance som når man møder hinanden fysisk. Eva Kjer Hansen, ligestillingsminister, Venstre

Det er et kæmpe problem, mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, Venstre. Derfor tager hun lige nu rundt i landet for at få de unge i tale. Hun vil have det standset. Men grænsen mellem sjov og krænkelser kan være svær at definere - også for gymnasieelever. Blandt andet lavede elevrådet en invitation til en fest på skolen, hvor en singlepige skulle lokke nogle flere med.

På opslaget står der blandt andet: "Hun er one of a kind med sine ildrøde lokker, så fang hende før de andre". Og "Men da der ikke længere er er opvisningssæson, har hun brug for andre aktiviteter til at holde h

Elevrådet lavede en invitation til en fest på skolen, hvor en singlepige skulle lokke nogle flere med. - Klart over grænsen for, hvad man kan tillade sig, mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. Foto: Claes Adel, TV SYD

ende i form. Og selvom hun klart udsender røde vibes, så er hun helt grøn og klar til i aften".

Det opslag går helt klart over Eva Kjer Hansens grænse for, hvad man kan tillade sig:

- Det er som om, der er mange, der ikke er opmærksomme på, at man skal behandle hinanden med ligeså stor respekt og ligeså meget tolerance som når man møder hinanden fysisk, mener ministeren.

Dagens møde med ligestillingsministeren har givet stof til eftertanke - også hos Christine Saaby Møller.

- Nu ved jeg jo, hvor hårdt det kan ramme, så nu jeg kan gribe lidt mere ind, hvis jeg ser et billede, der er blevet postet på facebook, der ikke er ok, og kan gribe ind, mener Christine Saaby Møller.