Det er svært at få vestjyder til selv at tage indpakningen med

Noget kan være et hit i København - og så lidt svært at få tiil at gå i provinsen. Det ved Britta Kulmbach Gyldenklev alt om. For godt et år siden åbnede hun en butik med dagligvarer, hvor man selv skal medbring emballagen, men kunderne mangler.

For godt et år siden åbnede Britta Kulmbach Gyldenklev konceptbutikken 'Bring Bag'. Her kan man købe gryn, nødder, slik og krydderier i løs vægt og mans skal medbringe egen emballage.

På den måde belastes miljøet mindre og man undgår madspild, fordi man kun køber det man skal bruge.

Her 14 måneder efter åbningen må Britta Klumbach Gyldenklev nok erkende, at esbjergensene nok ikke var helt klar til konceptet, som hun havde håbet på.

- Det er ikke nogen guldgrube, det er op ad bakke, men jeg tror på det, siger Britta Klumbach Gyldenklev.

Optimismen er i behold trods det, at vestjyderne ikke har taget så godt imod butikken som Britta havde regnet med

- Vi esbjergenserne kan godt lide at have tingene i byen, men at bruge det er en anden ting.

I Tyskland har de det i alle storbyer, og der kører det bare. Og i Tyskland er de ofte tre til fem år forud for os her i Danmark, så jer er ikke i tvivl om, det er et hit det her. Britta Klumbach Gyldenklev, indehaver, Bring Bag, Esbjerg

Men de faste kunder er hurtigt blevet glade for konceptet:

- Jeg kan godt lide, at man kan få lidt mere spændende varer, - noget man ikke kan finde i de helt almindelige butikker, fortæller Karina Weis Ehmsen.



En anden kunde er glade for butikkens veganske varer.

Selvom det er op ad bakke, så har Britta ikke tænkt sig at give op.

