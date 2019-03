Gymnaster klar til opvisning: Det er vigtigt at smile hele tiden

Flere tusinde deltager i de traditionsrige forårsopvisninger. For de fleste gymnaster er det sæsonens absolutte højdepunkt

Det er en af de dage, som Karoline Dam fra Fynshav har glædet sig til rigtig længe. Søndag er det endelig hendes tur til at vise, hvad hun har lært i løbet af vinteren.

- Jeg er lidt nervøs, men også spændt på en god måde, fortæller den unge gymnast lige før det bliver alvor.

Karoline Dam er med på DGIs JuniorYnglinge Syd, der har medbragt et helt nyt show til forårets opvisning i Humlehøjhallen i Sønderborg.

- Man skal bare huske at smile, når vi er på gulvet, men vi er mega gode, siger Karoline Dam.

Så selvtilliden er i top hos den unge gymnast.

Forårsopvisningerne trækker fulde huse

3000 gymnaster deltager fra den 1. -3. marts i opvisningerne i Sønderborg. De kommende uger gælder det så flere af de øvrige sønderjyske byer.

- Det er en meget stor dag, og alle glæder sig lige fra de helt små til de ældre gymnaster, siger Lone Kaad Sørensen fra DGI Sønderborg til TV SYD.

Mange står ved de gamle dyder

Selvom gymnastikken får konkurrence fra mange andre sportsgrene, er der ingen tegn på, at færre dyrker den. Ifølge Lone Kaad Sørensen er den stadig lige populær, og mange vil gerne stå ved, at de støtter op om de gamle traditioner, der er i gymnastik.

- Der er et rigtig godt sammenhold på holdene, og så giver det mulighed for at røre hele kroppen. Det er det, som gymnastikken kan, fortæller hun.