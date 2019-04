Det flotte påskevejr fortsætter indtil onsdag

Fra onsdag ventes vejret at blive mere fugtigt. Det er godt nyt for folk med alergi over for pollen.

Det meget flotte påskevejr med sol på blå himmel og sommeragtige 15-20 graders varme fortsætter også idag mandag, 2. påskedag, og tirsdag lige så, og derefter kommer der onsdag et mindre skifte med lidt skyer og perioder med regn eller byger. Det oplyser vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard hos Meteorologisk Institut. Mens nætterne i påsken har været stivfrosne, som sørger skydækket i de kommende dage for at holde nattemperaturerne oppe på mellem fem og ti grader. Birkepollen Fedag ventes at blive ugens mest fugtige dag. Det vil formentligt glæde folk der er alergiske overfor birkepollen. - Specielt i weekenden var pollentallet højt, siger Bolette Brødsgaard. Det knastørre og solfyldte vejr skyldes et højtryk, som også har givet det samme vejr i Polen, Nordtyskland og det sydlige Sverige.