Det første æg er klækket

Mange har ventet i spænding på, at det skulle ske. Nu er det første æg i storkereden i Smedager klækket.

De sidste mange dage har storke-entusiaster ventet spændt på, at det første æg i storkereden i Smedager skulle klække.

Nu er det sket.

En lille ny storkeunge er natten til søndag den 20. maj kommet til verden.

Formanden for Storkene.dk Jess Frederiksen udtalte lørdag, at han forventede, at det ville ske meget snart og højst sandsynligt søndag.

