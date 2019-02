Evaluering af akutteam: Det fungerer, men har det en effekt på antallet af indlæggelser?

Det roste akutteam i Esbjerg nedbringer ikke antallet af indlæggelser, viser undersøgelse. Sundhedsdirektør er uenig.

Siden 2016 har 12 sygeplejersker i Esbjerg Kommune sørget for, at patienter, der bliver udskrevet fra sygehuset, har fået den nødvendige pleje i eget hjem fremfor gentagende besøg på sygehuset.

Projektet har siden begyndelsen modtaget den nationale sundhedspris Den gyldne tråd og blev nævnt af statsminister Lars Løkke Rasmussen som et eksempel på, hvordan man undgår, at patienter bliver tabt i sundhedssystemet.

Nu er projektet blevet evalueret, og akutteamets arbejde har båret resultater, viser undersøgelsen, der er lavet af Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd Vive.

- Akutteamet er relevant, og fungerer godt. Ikke kun som et projekt, men som en del af hverdagen, siger projektchef ved Vive, Martin Sandberg Buch.

I undersøgelsen har man også kigget på Esbjerg Kommunes egen tilfredshedsundersøgelse, som viser, at både personalet er tilfredse, og borgerne mener, at deres sygeforløb har været trygt og sammenhængende.

Søren Nielsen Sørensen er en afd de borger, der undgik en indlæggelse med akutteamet, Foto: Troels Sørensen, TV SYD

En af de borgere, der har haft besøg af akutteamet er Søren Nielsen Sørensen på 83 år fra Tarp. Istedet for at blive indlagt for at få antibiotika efter en kræftoperation, kom sygeplejersken til ham. Et tilbud han hurtigt sagde ja, tak til.

- Ja, for pokker, da. Hvis man kan være herhjemme ved sin kone og få den pleje, der skal til døgnet rundt næsten, siger Søren Nielsen Sørensen fra Tarp

Vive har også undersøgt, om akutteamet har betydet færre indlæggelser, som er et af kommunens mål med projektet. Og det er der ikke dokumentation for i undersøgelsen.

- Sammenlignet med kontrolgruppen er der ingen effekt i forhold til indlæggelser, siger Martin Sandberg Buch.

Susan Kirk Jensen er en af de 12 sygeplejersker, der kører ud til borgere for akutteamet i Esbjerg. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Spørger man omvendt direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, har akutteamets arbejde de seneste to år betydet færre indlæggelser, selvom der ikke er tal på området endnu.

- Man ikke kan se det på tallene, fordi de opgør det på en anden måde. Når sygeplejerskerne er ude hos borgerne, oplever de, at borgeren bliver færdigbehandlet, siger Arne Nikolajsen.

- Vi kan se, det gør en forskel, og derfor fortsætter vi med akutteamet. Vi forventer også at kunne se det på tallene i fremtiden.