Mød tre talenter fra DM i Skills: Det handler om faglig stolthed

Man kan sagtens få succes i Sønderborg, og tjenerfaget er langt fra et slavearbejde. Mød tre unge talenter, der kæmper om titlen som landets bedste ved DM i Skills.

Danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelserne løber af stablen i dag - det såkaldte DM i Skills.

50 unge fra Syd- og Sønderjylland skal kæmpe om at blive landets bedste i deres fag.

Mød her tre af talenterne. En frisør, en tjener og en møbelpolstrer.

Victoria Saf Vest er frisør

Victoria Saf Vest er frisørelev hos Salon Manhatten i Sønderborg. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

21-årige Victoria Saf Vest har et klart mål med at deltage i DM i Skills. Hun vil vinde, for drømmene er store, og der må gerne kunne stå EM og VM i kalenderen senere på året.

- Jeg ser DM i Skills som en god kickstarter til at komme ind i konkurrenceverdenen. Jeg vil gerne udfordres, og jeg elsker at presse mig selv, så jeg kan blive en endnu bedre og mere erfaren frisør, fortæller Victoria Saf Vest.

Hun er elev hos Salon Manhatten i Sønderborg, og den sønderjyske placering er aldrig en stopklods for den ambitiøse frisør.

- Jeg vil gerne vise unge mennesker, som også drømmer store drømme som mig, at de ikke behøver at søge mulighederne for succes og et karrierefyldt liv i udlandet eller større byer som Odense, Århus, Aalborg eller København. Man kan også nå langt i mindre byer, hvis man bare har store ambitioner, og de rette værktøjer ved hånden.

Rasmus Thude Dalgaard er tjener

Rasmus Thude Dalgaard er elev hos Molskroen i Ebeltoft. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

19-årige Rasmus Thude Dalgaard fra Ribe oplever nogle gange, at folk ikke tror på, at det kræver en tre år og fire måneder lang uddannelse at blive tjener. For ham er det ikke et fritidsjob på den lokale cafe – tjenerfaget er et prestigefyldt håndværk.

- En elev fra ottende klasse kaldte mit arbejde som tjener for et slavearbejde, men det er en stor misforståelse, at en tjener kun skal sætte tallerkener med mad på et bord og skænke vin. Det er en fordom, der skal nedbrydes, fortæller Rasmus Thude Dalgaard.

For ham handler faget om værtsskab og om at give gæsterne en ganske særlig oplevelse, der strækker sig længere end god mad. Det er den indstilling han håber, kan få ham helt til tops ved konkurrencerne i år.

- Jeg synes, det er helt vildt fedt at få lov til at vise mit fag frem, samtidig med at jeg dyster mod landets bedste elever. Ofte kommer de fra respekterede lærepladser som investerer i deres elever, og det skaber en stor faglig respekt, fortæller Rasmus Thude Dalgaard.

Anne-Dorte Sørensen er møbelpolstrer

Anne-Dorte Sørensen er lærling hos Kjærs Møbelpolstring i Aabenraa. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

25-årige Anne-Dorte Sørensen skal dyste mod tre andre møbelpolstrer i en konkurrence, der går ud på at polstre en Wegner CH 71 lænestol. Det er andet år, at Anne-Dorte Sørensen deltager i DM i Skills.

- Skills udfordrer mig, og jeg får mulighed for at dygtiggøre mig i det fag, jeg brænder så meget for. Jeg kan også godt lide ideen om at promovere mit fag, da det er en niche i det danske håndværk at være møbelpolstrer, fortæller hun.

Til hverdag er Anne-Dorte Sørensen lærling hos Kjærs Møbelpolstring i Aabenraa, og efter fire års uddannelse bliver hun færdig til sommer i år.

- Jeg elsker, når kunderne kommer ind med et arvestykke eller noget fra genbrug, som vi sammen skal se et nyt formål i. Det er en forandringsproces fra gammelt til nyt hver gang, fortæller hun.