Politikere kræver svar fra TDC: Det handler om liv og død

TDC ved endnu ikke, hvorfor der var problemer med at komme igennem til 112 i halvanden time onsdag eftermiddag.

Onsdag eftermiddag var der atter problemer med at komme igennem til alarmtelefonen 1-1-2 i dele af Syd- og Sønderjylland. Det er fjerde gang på fire måneder, at der har været forstyrrelser på TDC’s net, og det er de godt og grundigt trætte af i Region Syddanmarks sundhedsudvalg.

- Jeg er meget skuffet over TDC. Problemer med at komme igennem på 1-1-2 kan jo potentielt være fatalt, så det er meget alvorligt, siger Kristian Nørgaard, næstformand i Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, Venstre, til TV SYD.

Problemerne har tvunget regionen til at kalde ekstra mandskab på arbejde og gå i kriseberedskab. Kristian Nørgaard vil derfor også have afklaret, om Region Syddanmark har mulighed for at kræve økonomisk kompensation fra TDC for at få dækket udgifterne.

- TDC må komme ind og stå skoleret. Jeg forventer en redegørelse for, hvad der er gået galt og en plan for, hvordan TDC vil sikre, at det ikke sker igen, siger han.

Den udlægning er formanden for Sundhedsudvalget, Poul Erik Svendsen, Soc. Dem., enig i.

- Det handler om liv og død. Og vi skal vi være sikre på, at telefonerne fungerer, så det her er ikke godt nok. Jeg er spændt på at høre TDCs forklaring.

Undersøger fejlen

Hos TDC beklager kommunikationschef, Peter Glüsing Pedersen, fejlen. Han fortæller, at man arbejder på at finde fejlen, men at problemerne sandsynligvis skyldes fejl i noget teknisk udstyr.

- I morgen, fredag, har vi et møde med regionen om, hvad der er sket, og hvad vi gør fremadrettet. Indtil da kan vi ikke sige mere, siger Peter Glüsing Pedersen.

Onsdagens problemer ramte kunder, der benyttede sig af TDC’s 2G- og 3G-netværk.